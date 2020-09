A la veille de la deuxième et dernière journée de repos, le Slovène porte le maillot jaune avec 40 secondes d'avance sur son compatriote, Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates). Un coureur qui plaît énormément à Froome. " Il a l'air d'être le plus frais de tous, tout le temps facile. C'est incroyable de le voir courir , s'enthousiasme le Britannique auprès de nos confrère d'Eurosport UK. Pogacar peut animer la course dès qu'il en a l'opportunité ."

Déjà vainqueur d'une étape, le grimpeur d'UAE éclabousse la course de son esprit offensif depuis les Pyrénées. Pour expliquer la domination du duo slovène, Froome revient quelques mois en arrière. " Pendant le confinement, certains devaient s'entraîner sur home-trainer, d'autres pouvaient rouler dehors , rappelle-t-il. Les Slovènes en faisaient partie et ils volent aujourd'hui ".

Dans le final, Roglic et Pogacar étaient trop forts pour Bernal et les autres

"Roglic et Pogacar ont la main sur la course. Roglic est le plus dominateur avec son équipe. Ils contrôlent parfaitement la course", apprécie un Froome connaisseur pour avoir occupé ce rôle avec la Sky tout au long de son règne. "Toute la question est de savoir s'ils peuvent le faire pendant trois semaines", poursuit-il néanmoins.