C'est drôle le cyclisme. Il y a quelques jours encore, on se demandait s'il ne fallait pas arrêter d'être surpris par la bonne tenue de Guillaume Martin, troisième du général ce vendredi matin et offensif dans les Pyrénées. Après la 13e étape, impossible de ne pas être déçu pour le leader de la Cofidis qui a lâché 2'45'' à Roglic et Pogacar et chuté au 12e rang du général. Contraste saisissant, témoin des progrès réalisés par le Normand depuis deux ans. Non, il n'est plus dans la course au maillot jaune mais oui, son Tour est encore loin d'être terminé.

Si près au sommet du Col de Néronne, si loin à l'arrivée

Il restait quelques hectomètres dans le Col de Néronne, avant-dernière difficulté de la terrible étape entre Châtel-Guyon et le Puy-Mary quand Guillaume Martin a cédé. Ironie de l'histoire, Romain Bardet, l'autre français placé au général, craquait quasiment simultanément. Comme si leurs histoires étaient liées sur cette édition 2020. Mais si Bardet a rapidement lâché plus de 30 secondes, Martin n'a pas complètement perdu pied. "Il ne me manquait vraiment pas grand-chose pour basculer avec les meilleurs, moins de dix secondes, regrette-t-il au micro d'Eurosport. Ça aurait pu changer ma course, je me suis retrouvé seul dans la partie plate de transition. J'ai perdu pas mal de temps et surtout pas mal d'énergie."

Martin se penche sur la suite : "On va voir si c'était seulement une mauvaise journée"

De moins d'une minute au pied à 2'45'' au sommet, l'addition est lourde pour Martin qui avait jusqu'ici fait jeu égal avec les meilleurs en montagne, se permettant même d'attaquer, comme à Orcières-Merlette ou dans Peyresourde. "C'est une mauvaise journée, résume logiquement le Normand. Les autres étaient plus forts, je ne me cherche pas d'excuse. On va voir si je suis sur une dynamique descendante ou si c'était juste une mauvaise journée."

Et maintenant, la victoire d'étape ?

Avant le Tour de France, Cofidis, sevré de bouquets depuis 2008 sur la Grande Boucle, naviguait entre des ambitions au général, légitimes après l'excellent Dauphiné de Martin (3e), et une soif de victoire d'étape. Elia Viviani trop juste, les espoirs se reportent logiquement sur Guillaume Martin. Le Français est prêt à basculer mais pas de précipitation, ce n'est pas le genre de la maison. "Je ne vais certainement pas m'arrêter là. Je vais faire le point tranquillement et voir ce qui est possible d'envisager", assure le 12e du général avant de poursuivre : "une victoire d'étape serait un bel objectif."

Après quasiment deux semaines de course, l'écart qui sépare Guillaume Martin du maillot jaune se chiffre à 3'14''. Il était de 21'47'' au même moment en 2017, de 18'39'' en 2018 et de 9'02'' après le contre-la-montre de Pau en 2019, ce qui accrédite une fois encore la thèse d'une énorme progression depuis 13 mois. "Par rapport à ce que je pouvais montrer il y un ou deux ans, ça aurait été une bonne journée", a justement pointé le Français.

Mais les coureurs sont ce qu'ils sont : regarder un ou deux ans en arrière n'a pas grand sens, en tout cas pas à chaud : "par rapport à ce que je montre cette année, aujourd'hui en est une mauvaise". Reste à savoir de quoi seront faites les suivantes. Aux portes d'un top 10 qui s'est jusqu'ici refusé à lui, Martin, "définitivement pas abattu", a encore de beaux objectifs à viser sur ce Tour. A lui de les choisir.

