Wout Van Aert est-il le meilleur sprinter du monde ?

Jean-Baptiste Duluc

Pour être le meilleur sprinter du monde, il faudrait déjà remporter un véritable sprint massif. Et ça n’a toujours pas été le cas pour le Belge cette saison, malgré ses six succès. Avant de lever les bras à Lavaur, le coureur de la Jumbo-Visma s’est imposé en solitaire sur les Strade Bianche, au sprint en un-contre-un face à Alaphilippe sur Milan-Sanremo, sur le chrono des Championnats de Belgique ainsi qu’à l’occasion de sprint en bosse, que ce soit à Saint-Christo-en-Jarez sur le Dauphiné ou à Privas il y a deux jours. Et, ce vendredi, Van Aert n’a non pas devancé les meilleurs sprinters du monde mais les rares encore présents, que ce soit Edvald Boasson Hagen, Bryan Coquard, Jasper Stuyven ou encore Christophe Laporte. Pas vraiment le gratin mondial, sans leur faire injure.

Finalement, la seule fois où le Belge s’est confronté aux meilleurs sprinters depuis le confinement, c’est l’occasion de Milan-Turin, où il a été battu par Arnaud Démare et Caleb Ewan qui apparaissent, à mes yeux, comme les deux cadors du sprint actuellement. En revanche, à défaut d'être le plus rapide, Wout Van Aert est certainement le meilleur coureur du monde en 2020 et, plus globalement, le meilleur routier-sprinter, c’est à dire le meilleur sprinteur du monde sur des courses difficiles où les purs spécialistes ne sont plus là. Ce que pouvait être Peter Sagan encore récemment.

Van Aert était (encore) intouchable au sprint : sa victoire à Lavaur

Christophe Gaudot

Je vais peut-être en surprendre plus d'un, en agacer d'autres, mais ma réponse est oui ! J'entends l'argument suivant : il ne bat pas les plus grands sprinters du monde. Et à ce titre, il ne peut pas postuler au titre honorifique de plus grand d'entre eux. Je rappelle qu'à Privas, sur une arrivée certes en faux-plat montant, Sam Bennett a terminé 3e, Peter Sagan 4e et Caleb Ewan 8e. En 2019 à Albi, les battus se nommaient Ewan et Sagan, encore, mais aussi Matthews ou Viviani.

Si Wout Van Aert me fait penser qu'il est le meilleur sprinter du monde à l'instant T, c'est parce qu'il remporte tous les sprints qu'il dispute. Son taux de réussite sur ce Tour 2019 est de 100%. Personne ne peut en dire autant. Le reste du temps, il doit se contenter du rôle d'équipier de luxe de Roglic et Dumoulin. J'ai le sentiment que s'il avait une équipe à son service, et un train pour l'emmener, il serait imbattable. Avec Dylan Groenewegen sur la touche actuellement, qui peut lui disputer la couronne ? Arnaud Démare, peut-être, et encore.

Tadej Pogacar peut-il encore prétendre au podium ?

Jean-Baptiste Duluc

Cela me paraissait déjà difficile de voir Tadej Pogacar sur le podium en fin d’épreuve, avec une concurrence féroce, son inexpérience sur le Tour et son équipe assez faiblarde en montagne comparée aux autres armadas des favoris. Cela me semble encore plus le cas désormais, avec sa minute de retard supplémentaire (1’21’’ exactement) concédée sur la route de Lavaur, en raison d’un oubli de placement à la sortie de Castres, là où, pourtant, tout le monde savait qu’il ne fallait pas traîner derrière. Une erreur de jeunesse évitable, mais totalement compréhensible aussi pour un coureur de 21 ans. Sur le Tour d’Espagne l’an dernier, il avait évité les bordures de justesse mais, sur le Tour de France, ce genre d’erreur ne pardonne pas.

Le sortir définitivement de la course au podium semble évidemment aller un peu vite en besogne - une minute trente n’est pas rédhibitoire - mais elle oblige désormais le Slovène d’UAE à tenter de loin et à libérer son côté offensif que l’on avait vu sur la dernière Vuelta. Oui, en Espagne, il avait gagné trois étapes de montagne, mais il avait aussi perdu du temps à deux reprises dans la dernière semaine. Et cette fois, la concurrence sera quand même toute autre avec encore Roglic, Quintana, Lopez et Valverde (quoique) mais aussi Dumoulin, Pinot, Bernal, Uran, Bardet et tous les autres. La moindre erreur peut coûter le podium et c’est sans doute ce qui vient d’arriver à Pogacar.

Comment Pogacar et Landa ont perdu plus d'une minute sur un coup de bordure

Christophe Gaudot

Sur un Tour de France classique, j'aurais pensé que oui. Si le Covid-19 n'avait pas mis la planète sens dessus-dessous, certains leaders auraient disputé le Giro. Peut-être auraient-ils doublé avec le Tour mais avec des ambitions moindres. Sur cette Grande Boucle 2020, trop de leaders sont présents. Et trop ont terminé dans le premier groupe à Lavaur pour que j'estime encore Tadej Pogacar candidat au podium.

Jusqu'ici, il avait tout fait à la perfection, terminant même deuxième à Orcières-Merlette. Vers Lavaur, il a failli et son débours final (1'21'') le repousse loin au général. Faisons la liste des coureurs qui le devancent avant les Pyrénées et qui sont candidats au podium : Yates (- 1'28''), Roglic (- 1'25''), Martin (- 1'19''), Bernal, Quintana, Dumoulin, Bardet, Lopez, Pinot (- 1'15'') et Buchmann (- 1'06''). Pour finir dans le top 3, la pépite slovène va devoir dépasser au moins neuf de ces hommes. C'est impossible à envisager pour moi. Surtout sur un premier Tour de France.

Les Pyrénées vont-elles être escamotées ?

Christophe Gaudot

Oui… et non. Dans cet ordre. Je m'attends à une belle étape samedi entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle, moins entre Pau et Laruns dimanche. La huitième étape a de quoi donner des idées au vu de son profil. Entre le pied du Port de Balès et le bas de la descente du Col de Peyresourde, à trois kilomètres de l'arrivée, il n'y aura pas un mètre de plat. C'est toujours ce que redoutent les coureurs. Là, il y a de quoi se faire plaisir même si lancer une offensive dans l'avant-dernière difficulté du jour semble être un peu suicidaire.

Mais Balès va user et voir un leader, qui aurait placé un équipier à l'avant, attaquer au sommet ne serait pas si surprenant. L'étape de vendredi va laisser des traces dans les organismes et ceci peut avoir des conséquences dès samedi. Je suis moins emballé par le tracé de l'étape de dimanche. Marie-Blanque est un col difficile, surtout dans sa partie finale, mais il n'est pas précédé immédiatement d'une autre difficulté de premier ordre et son sommet est trop loin de l'arrivée.

Le profil de la 8e étape : Menté, Balès, Peyresourde... place aux Pyrénées

Jean-Baptiste Duluc

On ne jurera de rien sur ce Tour de France capable de nous offrir deux jours d’ennui total, suivi d’un sprint de 168 kilomètres sur une étape de transition... Mais je vois mal comment les Pyrénées pourraient être escamotées ce week-end. Bien sûr, on n’aura pas forcément droit à de grandes envolées avec des leaders qui attaquent loin de l’arrivée, même si le terrain s’y prête parfaitement, que ce soit samedi vers Loudenvielle ou dimanche vers Laruns. La troisième semaine fait peur à tout le monde et ça se comprend.

Mais les deux étapes de ce weekend vont forcément, au minimum, établir une première vraie hiérarchie parmi les favoris. Là on a encore quinze coureurs qui se tiennent en une minute. Je serais fortement étonné qu’il en reste encore dix dimanche soir. On le sait, le train infernal de la Jumbo-Visma (ou des Ineos) risque d’étouffer les envies d’offensives loin de l’arrivée mais entre le tempo qu’ils imposeront et les obligations d’attaques de certains coureurs distancés - Landa ou Pogacar pour ne citer qu’eux - je pense que l’on assistera à de premières passes d’armes. Les bordures de ce vendredi risquent de nous offrir plus de spectacle qu’une simple journée de folie.

