Le profil de la 10e étape : Oléron et Ré, l'étape des deux îles... et celle des coups de vent ?

Plat comme le dos de la main. Pour la première fois sur ce Tour de France 2020, aucune difficulté ne viendra perturber la procession du peloton d'île en île, "du jamais vu sur le Tour de France" , selon les mots de Christian Prudhomme. Procession vous avez dit ? Au lendemain d'une journée de repos, à la veille d'une autre étape plate et avec quelques dizaines de kilomètres le long de la mer, la hache de guerre pourrait bien être déterrée.

Peu après Rochefort, dans les 60 derniers bornes de l'étape, il faudra se méfier du vent venant de la mer. Vendredi entre Millau et Lavaur, les leaders étaient prévenus, ce qui n'avait pas empêché certains de se faire piéger et de lâcher plus d'une minute. Puisque les écarts ont du mal à se faire en montagne, pourquoi ne pas utiliser cette nouvelle occasion ?