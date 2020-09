Etape 12 - Jeudi 10 septembre

Départ : Chauvigny

Arrivée : Sarran

Distance : 218 km

Heure de départ : 12h

Heure d'arrivée : Aux alentours de 17h10 (moyenne calculée à 42 km/h)

Type : Accidentée

Le profil de la 12e étape : Le jour le plus long

Le parcours

Pas un mètre de plat ! De Chauvigny à Sarran, le peloton va avoir mal aux pattes. Si quatre ascensions "seulement" seront répertoriées, dont le Suc au May (3,8 km à 7,7%) à 25 kilomètres de l'arrivée, la route n'aura de cesse de monter et de descendre. Si les sprinteurs les plus solides auraient pu espérer se jouer la victoire à Sarran, le profil ne devrait pas permettre une chasse organisée.

Prendre l'échappée du jour sera donc sans doute synonyme de possibilité de victoire d'étape. Au kilomètre 114, le peloton aura une pensée pour Raymond Poulidor en passant à Saint-Léonard-de-Noblat. L'arrivée, elle, sera compliquée avec cinq derniers kilomètres en montée régulière vers la ligne tracée à Sarran. Si les favoris ne bougent pas, ce sera aux fuyards de faire le spectacle. Le profil s'y prête.

Les difficultés du jour

Km 104,5 : Côte de Saint-Martin-Terressus (1,5 km à 8,8%) - 4e catégorie

Km 121,5 : Côte d'Eybouleuf (2,8 km à 5,2%) - 4e catégorie

Km 177,5 : Côte de La Croix du Pey (4,9 km à 6%) - 3e catégorie

Km 192,5 : Suc au May (3,8 km à 7,7%) - 2e catégorie

La météo

Après un départ sous un grand soleil et 27 degrés, le mercure se maintiendra avant une deuxième partie d'étape un poil plus couverte. Il fera beau à l'arrivée à Sarran.

La rétro

Lieu de résidence de Raymond Poulidor, Saint-Léonard-de-Noblat est traversée quand le Tour de France le peut. Quelques mois après la mort de "Poupou", ce sera encore le cas sur cette 12e étape et ce sera forcément spécial. En 2004, elle avait accueilli le départ de la 9e étape qui prenait la direction de Guéret. Thomas Voeckler y portait le cinquième maillot jaune de sa carrière et Robbie McEwen avait battu Thor Hushovd et Stuart O'Grady au sprint.

Voeckler, Tour 2004 Crédit: Imago

Les vainqueurs à Sarran

Il y a eu une seule arrivée à Sarran sur le Tour de France.

2001 : Jens Voigt (Allemagne)

La stat : 218

Une seule étape dépasse les 200 kilomètres sur cette Grande Boucle, précisément celle entre Chauvigny et Sarran, la plus longue de l'édition 2020. Jamais la plus longue étape du Tour n'aura été aussi courte que cette année où l'organisateur a favorisé des tracés courts pour plus de spectacle.

L'homme à suivre : Romain Bardet

On aurait pu attendre un jour de plus pour surveiller Romain Bardet. L'étape de vendredi arrivera plus proche de chez lui mais celle de ce jeudi semble plus propice à un coup de sa part. Placé au général, Romain Bardet n'a qu'une envie : porter le maillot jaune. Avec 30 secondes de retard sur Primoz Roglic, la tâche s'annonce difficile mais piéger les Jumbo-Visma sur une arrivée chaotique comme à Sarran semble plus réalisable que sur l'arrivée au sommet du Puy Mary vendredi.

Lavenu : "Mon rêve ? Un podium à Paris"

