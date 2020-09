Etape 14 - Samedi 12 septembre

Départ : Clermont-Ferrand

Arrivée : Lyon

Distance : 194 km

Heure de départ : 13h20

Heure d'arrivée : Aux alentours de 18h (moyenne calculée à 40 km/h)

Type : Moyenne montagne

Le profil de la 14e étape : A Lyon, un final "à la Milan-Sanremo"

Parcours

Un sprinter ? Un puncheur ? Une échappée ? Rarement une étape aura offert autant de scénarii possibles sur la Grande Boucle. Avec un débat d'étape difficile et deux passages au-dessus des 1 000 mètres d'altitude, dont le long Col du Béal (10,2 km à 5,7%), l'échappée ne devrait avoir aucun mal à se détacher. La suite de la journée dépend de la capacité des sprinteurs, et surtout de Sagan, à franchir cette difficulté pas trop loin du peloton.

Il faudra ensuite remonter autour des 900 mètres avant de redescendre vers Lyon. Le peloton sera-t-il groupé à ce moment-là ? Rien d'impossible, surtout si Jumbo-Visma roule pour favoriser une victoire de Wout Van Aert. Il faudra néanmoins s'employer encore dans les dix derniers kilomètres avec la Côte de la Duchère (1,4 km à 5,6%) et celle de la Croix-Rousse (1,4 km à 4,8%) dont le sommet sera à seulement à 4,5 kilomètres de l'arrivée. Christian Prudhomme a comparé ce final à Milan-Sanremo.

Les difficultés du jour

Km 32 - Côte du Château d'Aulteribe (1 km à 8,4%) - 4e catégorie

Km 68,5 - Col du Béal (10,2 km à 5,6%) - 2e catégorie

Km 93 - Côte de Courreau (4 km à 5,7%) - 3e catégorie

Km 184,5 - Côte de la Duchère (1,4 km à 5,6%) - 4e catégorie

Km 189,5 - Côte de la Croix-Rousse (1,4 km à 4,8%) - 4e catégorie

Météo

Encore un temps idéal pour le peloton. Le vent sera faible et la température sera agréable, de 26 à 29 degrés dans la vallée. Il devrait même faire plus de 20 degrés au sommet du Col du Béal.

La rétro

Troisième ville française, Lyon n'accueillera le Tour que pour la 18e fois cette année. En 1991, la capitale des Gaules avait été le théâtre du grand départ. Spécialiste de l'exercice, Thierry Marie y avait glané son troisième et ultime prologue sur la Grande Boucle avant de lâcher son maillot le lendemain, toujours à Lyon, à Greg LeMond. Le double vainqueur sortant avait senti le coup dans un groupe de onze et pris 2 minutes à Miguel Indurain. Ce qui n'avait pas empêché l'Espagnol de décrocher trois semaines plus tard le premier de ses cinq sacres sur le Tour.

La stat : 2

Après 13 étapes, un duo de coureurs a scoré à deux reprises sur cette Grande Boucle 2020 : Wout Van Aert (5e et 7e étape) et Caleb Ewan (3e et 11e étape). L'Australien ne devrait pas, sauf exploit, être présent à l'arrivée à Lyon. Le Belge, en revanche, a toutes les chances d'être là à l'arrivée s'il ne doit pas trop travailler pour Primoz Roglic et a donc une première occasion de tripler sur ce Tour de France 2020.

Wout Van Aert Crédit: Getty Images

L'homme à suivre : Peter Sagan

Il court après son premier succès et ses sensations. Deuxième à Poitiers avant d'être déclassé, Peter Sagan a tenté de prendre sa revanche vers Sarran mais le profil état trop dur pour lui. Ce samedi, entre Clermont-Ferrand et Lyon, il a une belle occasion de décrocher enfin une victoire sur ce Tour. Caleb Ewan et Sam Bennett ne devraient pas être présents si sprint il y a, il faudra en revanche battre un certain Wout Van Aert, déjà double vainqueur sur cette Grande Boucle.

