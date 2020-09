Etape 15 - Dimanche 13 septembre

Départ : Lyon

Arrivée : Grand Colombier

Distance : 174,5 km

Heure de départ : 12h50

Heure d'arrivée : Aux alentours de 17h25 (moyenne calculée à 38 km/h)

Type : Montagne

Le profil de la 15e étape : Deux cols en apéritif, le Grand Colombier en dessert

Parcours

Une centaine de kilomètres pour s'échauffer, le reste pour s'expliquer ! En partant de Lyon, le peloton prendra la direction de l'est jusqu'au sprint intermédiaire avant de bifurquer vers le nord et d'aller chercher le département de l'Ain et quelques-unes de ses plus belles difficultés. A partir du kilomètre 98,5, l'étape changera de physionomie pour offrir un superbe terrain de jeu.

Tout débutera par l'enchaînement, Montée de la Selle de la Fromentel (11,1 km à 8,1%) et Col de la Biche (6,9 km à 8,9%). La première de ces deux difficultés sera terrible avec une seconde moitié au-dessus des 10% de moyenne et même un passage à 22% proche du sommet ! Au pied de la descente de la Biche, quinze kilomètres de plaine freineront peut-être les ardeurs. La possibilité que tout se résume à une course de côte existe mais quelle côte ! Le Grand Colombier est long (17,4 km) mais son pourcentage (7,1%) ne rend pas hommage à sa difficulté. Irrégulier au possible, il pourrait bien rebattre les cartes.

Les difficultés du jour

Km 111 - Montée de la Selle de la Fromentel (11,1 km à 8,1%) - 1re catégorie

Km 129 - Col de la Biche (6,9 km à 8,9%) - 1re catégorie

Km 174,5 - Grand Colombier (17,4 km à 7,1%) - Hors-catégorie

La météo

Le peloton s'était habitué à une température estivale ? Il va perdre quelques degrés ce dimanche puisque le mercure ne devrait pas monter au-dessus des 20 degrés. L'ascension du Grand Colombier se fera, en majorité, avec un vent de dos.

La rétro

Le Col du Grand Colombier est tout jeune sur le Tour de France. Franchi pour la première fois en 2012, il n'a jamais été le théâtre d'une arrivée. En 2017, il avait été placé en début d'étape entre Nantua et Chambéry, un tracé qui passait par le Grand Colombier donc mais aussi le Col de la Biche et le Mont du Chat dans le final.

Présent dans l'échappée matinale, Warren Barguil avait été rejoint par le groupe maillot jaune. Paletot de champion de France sur le dos, "Wawa" pensait remporter une première étape sur le Tour mais Rigoberto Uran l'avait devancé pour quelques centimètres seulement. Cinq jours tard, le Français triomphait à Foix, le 14 juillet, avant de s'offrir le mythique Izoard en fin de Grande Boucle.

Warren Barguil contre Rigoberto Uran lors de la 9e étape du Tour 2017 Crédit: Getty Images

La stat : 40

Benoît Cosnefroy se trouve dans une position très particulière. Porteur du maillot à pois depuis le soir de la deuxième étape à Nice, il doit pourtant savoir qu'il ne tient qu'à un fil et que celui-ci pourrait rompre n'importe quel jour à compter de ce dimanche. Avec deux cols de première catégorie et un hors-catégorie, 40 points seront distribués sur cette 15e étape, c'est plus que son total de 36. La haute montagne étant là, le puncheur d'Ag2r-La Mondiale vit ses dernières heures en blanc à pois rouge. C'est l'heure des "vrais" grimpeurs.

L'homme à suivre : Primoz Roglic

Le choix est simple mais il répond à un fait limpide : maillot jaune, leader incontesté du Tour, Primoz Roglic n'a toujours pas frappé fort sur ce Tour de France 2020. C'est à la fois rassurant et inquiétant pour ses adversaires qui naviguent à plus de 44 secondes à une semaine de l'arrivée à Paris. Et si le Slovène avait attendu patiemment son heure ? Une victoire au Grand Colombier aurait de quoi donner des maux de tête à ses adversaires à la veille de la dernière journée de repos.

17km de montée, une pente irrégulière, des passages à 12% : le Grand Colombier, ce monstre

