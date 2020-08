Etape 4 - Mardi 1er septembre

Départ : Sisteron

Arrivée : Orcières-Merlette

Distance : 160,5 km

Heure de départ : 13h25

Heure d'arrivée : Aux alentours de 17h30 (moyenne calculée à 41 km/h)

Profil : Moyenne montagne

Tour de France Alaphilippe, au jour le jour, encore ? IL Y A UNE HEURE

Le profil de la 4e étape : Déjà une arrivée au sommet

Le parcours

Quatrième jour et déjà une arrivée en altitude. Adeptes des surprises et opposants farouches à la monotonie, Christian Prudhomme et Thierry Gouvenou ont profité du grand départ de Nice pour proposer aux leaders un second terrain de jeu après l'arrière-pays niçois dimanche. Autour de la cité méditerranéenne, aucun favori n'avait bougé. Cette fois, la plus grosse difficulté sera la dernière puisqu'il faudra monter à Orcières-Merlette, à 1 825 mètres (1re catégorie), pour aller chercher la ligne d'arrivée.

L'approche de l'ascension finale sera douce. Certes, quatre difficultés seront au programme avant l'ascension finale mais rien de terrifiant, loin de là, puisqu'aucune ne sera classée au-delà de la troisième catégorie. Comme c'est parfois le cas sur le Tour, tout devrait se résumer à une course de côte. La montée finale (7,1 km à 6,7%) est plutôt régulière avec un passage à plus de 8% quasiment au pied puis des kilomètres qui oscillent entre 6% et 7,6% jusqu'en haut.

Les difficultés du jour

Km 67,5 - Col du Festre (7,6 km à 5,3%) - 3e catégorie

Km 97,5 - Côte de Corps (2,2 km à 6,3%) - 4e catégorie

Km 125,5 - Côte de L'Aullagnier (3 km à 6,4%) - 3e catégorie

Km 141,5 - Côte de Saint-Léger-Les-Mélèzes (2,8 km à 6,8%) - 3e catégorie

Km 160,5 - Orcières-Merlette (7,1 km à 6,7%) - 1re catégorie

Une montée difficile mais régulière : Orcières-Merlette, première arrivée en altitude du Tour

La météo

Le temps sera sec entre Sisteron et Orcières-Merlette ce mardi. Le vent sera léger tout au long des 160,5 kilomètres et la température ne devrait pas descendre sous les dix degrés à l'arrivée.

La rétro

Orcières-Merlette, comme Menté, a participé à la légende de Luis Ocana. Le flamboyant grimpeur espagnol y a réussi une épopée extraordinaire sur le Tour de France 1971. Parti avec Van Impe et Agostinho puis seul, le vainqueur du Tour 1973 a acquis ses lettres de noblesse avec une offensive digne de ses légendaires devanciers. A l'arrivée, Van Impe, deuxième, concédait pratiquement six minutes, l'immense Eddy Merckx, déjà double vainqueur de la Grande Boucle, lâchait lui huit minutes. Au sommet de son art, Ocana allait tomber dans l'abîme quelques jours plus tard dans l'orage du Col de Menté. Sa soif de succès sur le Tour, il allait finalement l'étancher en 1973, en l'absence de Merckx qu'il avait maté ce jour-là, à Orcières-Merlette.

Les vainqueurs à Orcières-Merlette

Il y a eu quatre arrivées à Orcières-Merlette. Voici les vainqueurs.

1989 : Steven Rooks (Pays-Bas)

1982 : Pascal Simon (France)

1972 : Lucien Van Impe (Belgique°

1971 : Luis Ocana (Espagne)

La stat : 34

D'Adam Yates (Mitchelton-Scott) à Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), ils sont 34 à menacer le maillot jaune de Julian Alaphilippe. Le Britannique n'est qu'à quatre secondes du Français, Marc Hirschi (Sunweb) est lui à sept secondes et le reste du paquet à dix-sept. C'est dire si Alaphilippe va avoir du monde à surveiller dans l'ultime montée vers Orcières-Merlette. Il ne pourra évidemment pas courir sur tout le monde et devra bien choisir ses proies. Ou bien attaquer...

Julian Alaphilippe lors de la 3e étape Crédit: Getty Images

L'homme à suivre : Primoz Roglic

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a-t-il conservé sa forme du Critérium du Dauphiné malgré sa chute ? Si oui, le Slovène a tout intérêt à tester ses adversaires dans l'ultime montée ce mardi. Premièrement parce qu'il pourrait profiter de sa meilleure condition pour déjà faire un premier écart sur Egan Bernal, Thibaut Pinot et les autres. Deuxièmement, parce que dans son équipe, il doit rapidement prendre l'avantage sur Tom Dumoulin qui lorgne lui aussi la place de leader. S'il en a les capacités, Roglic aura tout intérêt à bouger même si les pourcentages ne devraient pas lui permettre de frapper un très grand coup.

Tour de France Le profil de la 4e étape : Déjà une arrivée au sommet IL Y A 5 HEURES