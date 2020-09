A Orcières-Merlette, Julian Alaphilippe a défendu son maillot jaune avec succès et le portera donc pour la 17e fois sur cette cinquième étape entre Gap et Privas. Un total qui lui permet de dépasser les 16 jours en jaune de Bernard Thévenet (1975 et 1977) et de rejoindre les 17 de Lucien Petit-Breton (1907 et 1908) et de Roger Pingeon (1967) mais aussi de Luis Ocana et Rudi Altig. Les prochains coureurs français dans son viseur ? André Darrigade (19) et Thomas Voeckler (20).