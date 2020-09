Place à la deuxième grande étape de montagne de ce Tour 2020. Quatre nouvelles ascensions, mais toujours pas d'arrivée au sommet, ce qui sera une des caractéristiques de cette courte traversée des Pyrénées. Néanmoins, les grimpeurs et les audacieux trouveront un terrain propice.

D'abord avec l'inédit col de la Hourcère (11 kilomètres à près de 9% de moyenne). Puis avec le col du Soudet, le col d'Ichère et enfin la montée de Marie-Blanque, classée en première catégorie, avec ses quatre derniers kilomètres à 11% de moyenne.

Mais seuls la Hourcère et Marie-Blanque sont de véritables difficultés pour les principaux leaders. Sur le papier, cette étape apparaît moins dure que la précédente. Autre problème, au sommet de Marie-Blanque, il faudra encore couvrir 18 kilomètres avant l'arrivée à Laruns, où Primoz Roglic s'était imposé en 2017.

Le soleil devrait moins briller que samedi. Un temps très nuageux est annoncé sur le parcours et à l'arrivée à Laruns en fin d'après-midi. Mais a priori pas de pluie, ou quelques gouttes tout au plus. Une vingtaine de degrés à l'arrivée. Des conditions pas désagréables, globalement.

Laruns est souvent traversé par le Tour de France, mais il est rare qu'il s'y arrête. La première fois, c'était en 1985, année de la dernière victoire française sur le Tour (la 5e de Bernard Hinault) en tant que ville départ, vers Pau. Il a fallu attendre 2018 pour que Laruns devienne ville-arrivée pour la toute première fois. Une énorme étape sur le papier, l'avant-dernière de cette édition 2018, avec l'ascension des deux mythes pyrénéens, le Tourmalet et l'Aubisque. Primoz Roglic s'y était imposé en solitaire, une petite vingtaine de secondes devant le groupe du maillot jaune, Geraint Thomas.

Lavaur et Loudenvielle resteront deux temps forts du Tour de France 2020. Et pourtant le classement général est toujours extrêmement serré puisque d'Adam Yates, maillot jaune, à Rigoberto Uran, il n'y a que 13 secondes. La densité de la Grande Boucle version 2020 est exceptionnelle. Il faut remonter à 2011 pour trouver autant de coureurs en si peu de temps après huit étapes. Hushovd, maillot jaune, et Peter Velits, huitième, étaient séparés de... 13 secondes.