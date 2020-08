Plus la course est rude, plus il aime ça. Alexander Kristoff s’est imposé dimanche à Nice, au sprint, à l’issue d’une 1re étape du Tour de France disputée sous la pluie et émaillée par de nombreuses chutes. Le sprinteur norvégien de l’équipe UAE Emirates a devancé un autre adepte des conditions atmosphériques difficiles, le champion du monde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Cees Bol (Sunweb). Thibaut Pinot est quant à lui tombé à trois kilomètres de l’arrivée. Une chute semble-t-il sans gravité et qui n’implique pas de perte de temps pour le leader de la Groupama-FDJ.