Anthony Pérez, blessé lundi dans une chute lors de la troisième étape du Tour de France ayant entraîné son abandon, devrait être indisponible pendant une durée au minimum de six semaines, a annoncé en soirée son équipe Cofidis.

Le Français, qui a été hospitalisé à Digne-les-Bains, souffre d'une fracture de la 11e côte, d'une contusion pulmonaire modérée et d'un pneumothorax léger. Il a été également touché au dos et au genou gauche. "Son état est stable et il devrait sortir de l'hôpital d'ici 48 à 72 heures", a précisé la formation française.