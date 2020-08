Romain Bardet, lassé d'"attendre pour le classement général", veut montrer un "visage plus agressif, plus offensif" sur le Tour de France 2020, a expliqué le leader d'AG2R en conférence de presse jeudi. "J'ai fait cinq fois dans les dix premiers du Tour de France. Hormis les podiums (en 2016 et 2017), personne s'en souvient, a balayé le grimpeur français, déçu de sa Grande boucle 2019 malgré un maillot à pois rapporté à Paris. J'ai envie d'avoir un visage plus agressif, plus offensif cette année." "L'objectif principal n'est pas le classement général. Je vais prendre les étapes les unes après les autres et profiter du profil du Tour de France pour être davantage offensif et pas rester à attendre pour le classement général."

Le triple vainqueur d'étape sur le Tour apprécie le parcours de l'édition 2020, "propice au mouvement". "Il a été tracé pour qu'il y ait de l'action, du mouvement, que le maillot jaune change d'épaules assez régulièrement", analyse-t-il. Tout en craignant que les deux superpuissances, Ineos et Jumbo, n'anesthésient le peloton : "Il ne faut pas se faire d'illusion, il y a deux équipes au-dessus du lot qui sont capables de verrouiller la course et la rendre monotone", observe le vice-champion du monde 2018, prêt à laisser filer du temps pour se donner de l'air.

"Ce ne sera pas dramatique si je perds 30 secondes ou une minute un jour pour avoir plus de liberté à un moment donné", estime-t-il, décidé à ne pas s'enfermer dans une approche gestionnaire pour son dernier Tour avec sa formation de toujours. Son départ d'AG2R pour Sunweb "rend chaque moment plus intense", a-t-il expliqué : "On a envie de conclure cette aventure de la meilleure façon possible." Une séparation en bons termes, soulignée aussi par le patron de l'équipe Vincent Lavenu : "On sait qu'il aspirait à de nouvelles aventures, qu'il a un esprit curieux. Ca se passe très bien, c'est un garçon honnête, intègre. On se sépare amis."

