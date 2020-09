Victime d'une d'une fracture de la clavicule subie lors d'une chute mardi, Davide Formolo ne prendra pas le départ de la 11e étape du Tour de France. "Davide a une fracture de la clavicule qui est légèrement déplacée. Il sera opéré dans les prochaines 48 heures et nous espérons qu'il sera de retour en course dans cinq à six semaines", indique le médecin de la formation, Jeroen Swart, cité dans le communiqué de l'équipe.