TOUR DE FRANCE - Alors qu'Amaury Sport Organisation (ASO) avait fait passer un protocole sanitaire qui obligeait une équipe à se retirer du Tour si deux de ses membres étaient déclarés positifs au Covid-19 en une semaine, cette règle pourrait être assouplie selon L'Equipe.

Deux tests positifs en une semaine dans une équipe doit mener à l'exclusion d'une équipe. C'était, semble-t-il, la règle qu'avait instauré ASO pour le Tour de France qui s'élance de Nice samedi. Une décision qui avait fait enrager les formations, conscientes que deux tests positifs en une semaine parmi 30 personnes pouvaient arriver très rapidement. Mardi, une visioconférence s'est tenue entre les organisateurs du Tour et les équipes. A l'issue de celle-ci, la décision aurait été prise d'assouplir la règle selon L'Equipe.

"La mesure va s'assouplir", a dit à L'Equipe David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale (UCI) qui devra valider tout nouveau protocole. Selon le quotidien, Marc Madiot semblait plutôt rassuré. Ce qui signifierait que sa proposition, de différencier coureurs et membres d'encadrement, pourrait avoir été retenue. "L'idée est simple : on est tous dans le même bateau, on a tous envie que le Tour arrive à Paris et on fera tout de part et d'autre", a assuré le manager de la Groupama-FDJ.

