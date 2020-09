Tour de France

Si vous étiez de ceux qui doutaient des écarts GPS pris en temps réel, le premier intermédiaire, après 14,4 kilomètres, vient confirmer la tendance entrevue après le départ : oui, Tadej Pogacar est mieux parti que son adversaire. Il est d'ailleurs sur un rythme fou, puisque les seuls Tom Dumoulin et Rémi Cavagna le devancent à ce moment-là. De son côté, Primoz Roglic assure. Il passe avec le cinquième temps avec 13 secondes de débours sur celui qu'il peut, à ce moment-là, encore appeler son dauphin. L'écart GPS est confirmé mais l'hémorragie est contrôlée. Plus pour longtemps.

Si Rémi Cavagna a ralenti entre le premier et le deuxième intermédiaire au kilomètre 30 au pied de la Planche des Belles Filles, Tom Dumoulin, meilleur temps, et Tadej Pogacar, qui le suit de près (une seconde) ont encore accéléré. Le Slovène est survolté, il fait jeu égal avec un Dumoulin que l'on soupçonne de vouloir tout donner pour ne pas repartir du Tour bredouille. Et Primoz Roglic dans tout ça ? Il grimpe d'une place, mais ne contrôle plus rien. Son retard sur Pogacar augmente pour atteindre un niveau inquiétant : 36 secondes. Au général, son compatriote slovène s'approche dangereusement à 21 secondes. Et en plus, son changement de vélo n'est pas optimal. Le Tour lui échappe.