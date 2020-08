Il existe, peut-être, un monde parallèle où les purs sprinteurs se disputent entre eux le maillot vert. Où ses fils sont cousus sur les arrivées massives, ici et là sur les sprints intermédiaires quand le nombre de coureurs dans l'échappée le permet. Dans cet univers parallèle, Peter Sagan n'existe pas. Ou peut-être n'est-il jamais devenu coureur professionnel. Mais comme aime à le rappeler Christian Prudhomme, patron du Tour à cheval sur la sémantique, le maillot vert, par points, récompense la régularité, pas le meilleur sprinteur. A ce jeu-là, Sagan est intouchable.

Sur le Tour, Sagan n'a jamais vu Paris habillé autrement qu'en vert. Son seul échec, il le doit à un écart bien malheureux de son coude droit, valant à Mark Cavendish un vol plané dans les barrières et à lui une exclusion du Tour. Sept sur sept et bientôt huit sur huit ? Cette année, et c'est une tendance qui s'alourdit édition après édition, le parcours ne fait pas la part belle aux arrivées massives.

Tour de France Ineos : Dios save the Queen IL Y A 9 HEURES

Découvrez la carte 3D du Tour 2020

En taillant large, Nice, Sisteron, Privas, Lavaur, Saint-Martin-de-Ré, Poitiers et Paris pourraient voir les grosses cuisses s'expliquer. Il n'y aurait cependant rien d'étonnant à voir les équipes de sprinteurs, premièrement se faire surprendre sur des étapes dites plates mais difficiles, et deuxièmement vouloir récupérer au lendemain de journées vraiment compliquées en montagne. Moins de sprint massif, c'est peut-être une chance pour Sagan.

Marge réduite pour Sagan

Rarement le Tour aura attiré si peu de sprinteurs, c'est un fait mais gare à ne pas sous-estimer leur présence. Bennett, Viviani, Ewan, Nizzolo, Bonifazio, Coquard, Kristoff… Autant de noms d'envergure mondiale. Dans la liste, Sagan ne fait pas tâche mais il peine à battre ces adversaires à la régulière.

Durant son règne, "Tourminator" a remporté le maillot vert avec une moyenne hallucinante de 422 points, repoussant bien souvent ses poursuivants au-delà des 150 unités (et même 242 sur Kittel en 2016). La force de Sagan, on le sait, c'est de limiter la casse quand tout le monde est là et de faire carton plein quand il est seul. En 2019, c'est avec 68 points qu'il a battu Caleb Ewan. Preuve que sa marge se réduit.

113 victoires, une série de 8 ans et 7 maillots verts : la folie Sagan en stats

Dans le détail, le match entre le Slovaque et l'Australien s'était joué à peu de choses. Sur les arrivées massives, large avantage à Ewan (6-1) mais Sagan avait empoché des points là où son adversaire faisait zéro, à Epernay, Colmar et Saint-Etienne. Évidemment décisif. Sans ses qualités de passe-partout, Sagan est prenable.

Pour le battre, la recette est simple mais diablement difficile à appliquer. Premièrement profiter de sa vélocité en baisse - il n'a remporté qu'un sprint massif en 2019 et 2020 - et deuxièmement tenter de passer là où il passe. Sur le dernier Dauphiné, Sagan a affiché des limites qu'on ne lui connaissait pas dans le domaine en craquant à quelques bornes de l'arrivée de l'étape inaugurale. C'est peut-être la chance de ses adversaires qui miseront aussi sur une préparation décalée du Slovaque qui ira au Giro en octobre, course dont il sera l'une des têtes d'affiche, sa grosse participation à la campagne de communication du Grand Tour italien l'atteste.

Ewan adversaire numéro un avant Van Aert… et van der Poel ?

Dans la liste précitée, Caleb Ewan et Sam Bennett font figure de rivaux numéro un pour Sagan. Le premier est, en l'absence de Dylan Groenewegen, peut-être le meilleur sprinteur du monde et le second s'il n'est pas sur le podium, n'en est pas très loin non plus. Une razzia de l'un de ces deux hommes et Sagan se retrouverait en difficulté, contraint d'aller chercher des points en montagne, des efforts qui le fatigueront alors que rallier Paris sera déjà une performance cette année. Bryan Coquard a montré sa forme sur le dernier championnat de France. On l'imagine mal rivaliser sur trois semaines mais gare à l'éparpillement des points qui pourrait rebattre les cartes.

Si Sagan apparaît une nouvelle fois comme le candidat numéro un, rarement il l'a été d'une si courte tête. Il reste néanmoins favori car celui qui avait toutes les cartes en mains pour le battre, à savoir Wout Van Aert, a assuré que le maillot vert n'était pas un objectif. Le Belge visera sans doute une ou deux étapes mais son rôle sera avant tout celui de domestique de luxe pour Primoz Roglic et Tom Dumoulin. Un statut qui s'accompagne mal d'une lutte acharnée pour les points tous les jours. Rendez-vous en 2021 pour une explication de chefs entre Sagan, Van Aert et un certain Mathieu van der Poel. Reste à savoir si le triple champion du monde sera en lice pour un huitième ou neuvième maillot vert.

Tour de France Avis aux météorologues autoproclamés : en septembre ou en juillet, le Tour reste le Tour IL Y A 20 HEURES