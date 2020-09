Alors qu'une énorme tempête s'abat sur l'équipe Arkea-Samsic, soupçonnée de dopage lors du Tour de France, l'un de ses coureurs phares Nairo Quintana a pris la parole pour se défendre. " Je veux dire qu'aucune substance dopante n'a jamais été retrouvée... Je n'ai rien à cacher et n'ai jamais rien eu à cacher... j'ai été pendant toute ma vie sportive un coureur propre ", a déclaré dans un communiqué le Colombien, dix-septième au classement général de la Grande Boucle 2020.

Le cycliste de 30 ans a notamment été entendu par les enquêteurs, qui visent également son frère Dayer et Winner Anacona, en audition libre lundi après-midi. Quant au médecin colombien Fredy Gonzales et le kiné espagnol Mikel Otero, leur garde à vue a été levée mardi soir, précise le parquet ce mercredi. " Les intéressés ont été laissés en liberté ", ajoute le communiqué de Dominique Laurens, la procureure de la République de Marseille.

"L'enquête est toujours en cours, renchérit la magistrate en laissant entendre que de nouveaux développements sont possibles. Des investigations et des auditions (doivent) être réalisées avant d'aboutir à une décision du Ministère public sur la base des éléments recueillis". Lundi, elle avait précisé que "de nombreux produits de santé dont des médicaments avaient été découverts dans leurs affaires personnelles, mais également et surtout qu'il s'agissait d'une méthode pouvant être qualifiée de dopante". Les enquêteurs ont notamment retrouvé plus de 100 ml de sérum physiologique ainsi que du matériel d'injection.