Tour de France

Loin derrière Miguel Angel Lopez et les autres leaders, une autre histoire du Tour s'écrivait. En montagne, les sprinteurs ne sont pas dans la lumière et leurs équipiers encore moins. Pourtant eux aussi écrivent, à leur façon, le récit de la plus grande course cycliste au monde. Bryan Coquard et Jens Debusschere y sont allés de leur chapitre ce mercredi au Col de la Loze. Le second se sacrifiant pour que son leader entre dans les délais et puisse voir Paris.