Tour de France

Etape 20 - Samedi 19 septembre

Départ : Lure

Arrivée : La Planche des Belles Filles

Distance : 36,2 km

Heure de départ du premier coureur : 13h

Heure d'arrivée du dernier coureur : Aux alentours de 18h09

Type : Contre-la-montre

Le profil de la 20e étape : La Planche des Belles Filles comme juge de paix

Parcours

Avant la parade francilienne et parisienne de dimanche, il y a un ultime effort à fournir, et quel effort ! A la veille de l'arrivée, les organisateurs avaient opté pour un dernier temps forts qu'ils espéraient décisifs pour la victoire finale avec, pourquoi pas, un certain Thibaut Pinot, local de l'étape, dans le coup. Las, le Franc-Comtois ne lutte plus que pour rallier Paris. Reste qu'il se fera sans doute plaisir en passant notamment par son village de Mélisey.

Ce seul chrono de l'édition 2020 sera long de 36,2 kilomètres et peut se découper en deux parties, très distinctes. La première, pas tout à faite plate mais qui plaira aux purs spécialistes sur 30 kilomètres. La seconde, juste après Plancher-Les-Mines, sur 5,9 kilomètres, beaucoup plus difficile évidemment.

Star du Tour depuis sa découverte en 2012, La Planche des Belles Filles sera grimpée pour la première fois lors d'un contre-la-montre. Attention, la ligne d'arrivée sera celle utilisée en 2012, 2014 et 2017, les coureurs n'iront pas à la "Super" Planche des Belles Filles comme en 2019. Reste qu'avec 8,5% de moyenne, des passages réguliers à plus de 10% et une pente maximale à 20% dans le final, l'ascension vosgienne fait toujours aussi peur. Gare à la panne de jambes.

Les difficultés du jour

Km 36,2 - La Planche des Belles Filles (5,9 km à 8,5%) - 1ere catégorie

La météo

Et si la pluie s'invitait dans la course à la victoire d'étape ? Des averses sont annoncées sur La Planche des Belles Filles ce samedi. Selon le moment où elles arriveront, elles pourront en favoriser certains et en perturber d'autres.

La rétro

Aucun ancien vainqueur au sommet de La Planche n'est présent au matin de cette 20e étape. Dylan Teuns avait triomphé en 2019, Fabio Aru en 2017 et Vincenzo Nibali en 2014. Lors de la première arrivée, la Grande Boucle faisait connaissance avec celui qui allait devenir son roi : Christopher Froome. Le Britannique s'était extirpé du quatuor de costauds dans les derniers hectomètres battant Cadel Evans Bradley Wiggins, vainqueur de la Grande Boucle cette année-là, et Vincenzo Nibali.

Chris Froome à la Planche des Belles Filles en 2012. Crédit: Getty Images

La stat : 9

Le 28 juin dernier, en Slovénie, les coureurs nationaux s'affrontaient sur le contre-la-montre. Titré sur la course en ligne, Primoz Roglic se contentait de l'argent sur le tracé montagneux de 16 kilomètres battu par un certain Tadej Pogacar. Suffisant pour envisager un retournement de situation ce samedi pour la victoire finale ? Pas forcément, le maillot blanc du Tour n'avait battu le maillot jaune pour neuf secondes seulement.

L'homme à suivre : Wout Van Aert

Il sprinte, il grimpe mais il roule aussi ! Vainqueur du contre-la-montre du Dauphiné l'an dernier, Wout Van Aert peut-il s'imposer à La Planche des Belles Filles ? C'est la question que tout le monde se pose. Un succès du Belge serait une surprise mais sa 3e place jeudi sur la difficile dernière étape alpestre a montré qu'il était au niveau en montagne. Sur une montée courte, Van Aert a peut-être de quoi jouer la victoire d'étape.

