Tour de France

Primoz Roglic a passé la première journée de sa vie avec le maillot jaune sur le dos en course. Dans une carrière, ça compte. Depuis sa prise de pouvoir dimanche à Laruns, le Slovène a vécu dans l'attente, du retour et de la course et de la couleur de son test au coronavirus. Mais il n'est pas du genre à stresser. Encore moins pour ce genre de choses. "Je n'ai jamais pensé avoir un test positif, a-t-il assuré mardi sur l'Ile de Ré. On est tous en bonne santé. Je suis content que la course se poursuive."

Du stress, il en a ressenti davantage au cours de cette 10e étape. La seule de cette édition 2020 sans la moindre difficulté répertoriée sur le parcours, mais la menace du vent, le rythme du peloton et de multiples chutes ont rendu sa première journée en jaune particulièrement nerveuse.

"C'était une étape stressante du début à la fin", a admis le Slovène. Le genre de journées où la force collective de l'armada Jumbo-Visma est au moins aussi appréciable qu'en haute montagne. "Tout le monde a fait un super travail pour me garder en sécurité et hors du vent aujourd'hui", prend-il d'ailleurs soin de souligner avant de se dire "content de pouvoir passer à autre chose."

"On devient vite accro"

Favori (ou co-favori, a minima) du Tour il était, et Roglic était donc scruté de près depuis le départ de Nice. Mais, même dans ce Tour si particulier, où le contact avec les médias est limité et celui avec le public réduit à sa plus simple expression, l'attention portée au maillot jaune vous entraîne dans une autre dimension.

Comme des dizaines et des dizaines de coureurs avant lui depuis un siècle, Roglic le mesure désormais : "Le maillot jaune est la plus élevée des distinctions dans le monde du cyclisme. Je suis très fier de porter cette tunique. On devient vite accro. Le public est différent. Le Tour est irremplaçable."

Ce maillot, il ne l'a pas vraiment chassé en première semaine, alors qu'il était à portée de bras, une poignée de secondes devant lui. Mais ce n'est certainement pas un boulet, ni pour lui ni pour son équipe. Et il n'est plus un bizuth. Il se sent de taille à gérer. "Je ne pense pas avoir pris le maillot trop tôt, juge Roglic. Effectivement, ça prend plus d'énergie mais ce n'est pas la première fois que je porte ce genre de maillot." Une sorte de force tranquille se dégage de lui, malgré le poids inhérent à sa position et la meute à proximité dans son sillage.

Primoz Roglic attentif en tête du peloton lors de la 10e étape du Tour. Crédit: Getty Images

Continuer à chasser les bonifs

"Roglic dégage une grande confiance, estime l'ancien vainqueur du Tour, Andy Schleck, sur Cyclingnews. Je ne dis pas qu'il est imbattable, je sais qu'il n'y a eu qu'une seule montée hors catégorie et ce n'était même pas une arrivée au sommet, mais j'aime la façon dont lui et son équipe œuvrent tactiquement."

Preuve que le maillot jaune ne bouleverse ni ses objectifs ni sa routine, le leader de l'équipe Jumbo-Visma n'entend pas modifier son approche d'ici les Alpes. Contrôle et opportunisme, voilà son double credo : "Je vais continuer d'essayer de prendre le plus de bonifications possibles et on verra à Paris de quel côté tomberont ces secondes." On peut y voir un manque de souffle dans la méthode. Mais à la mi-Tour, elle paie. Et elle lui a offert ce maillot jaune.

