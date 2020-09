A cause d'un bidon illicite, Julian Alaphilippe ne porte plus le maillot jaune. Mais le coureur français "reste motivé" pour s'imposer sur une nouvelle étape du Tour de France. En effet, plusieurs lui "plaisent bien" dans les Alpes où il a déjà fait des reconnaissances, a-t-il affiché lundi en conférence de presse lors de la journée de repos. "Pour le maillot jaune, c'est fini mais pour les victoires d'étape, je reste motivé", assure Julian Alaphilippe après déjà un succès à Nice et trois jours sous l'étoffe dorée.

Tour de France Pas de fracture pour Pinot, touché au sacrum IL Y A 35 MINUTES

"Il y a des étapes qui me plaisent bien, en particulier celle où on passe au plateau des Glières (la 18e, arrivant à La Roche-sur-Foron)", a coché le puncheur français, déjà vainqueur d'étape en 2018 au Grand-Bornand après avoir franchi ce haut lieu de la Résistance. Mais à la différence d'il y a deux ans, "Alaf" ne compte pas se lancer dans la chasse au maillot à pois. "Si je me mets à viser le classement de la montagne, c'est beaucoup d'énergie, a estimé le quintuple vainqueur d'étape sur le Tour. Je suis concentré sur le travail d'équipe pour gagner à nouveau. Demain (mardi) l'étape correspond aux sprinteurs, on va essayer avec Sam (Bennett)".

Je ne m'attendais pas à répéter ce que j'ai vécu l'année dernière

Julian Alaphilippe n'a affiché aucun regret de ne pas avoir réédité une nouvelle épopée en jaune. "Je ne m'attendais pas à répéter ce que j'ai vécu l'année dernière", a-t-il assuré. "Finalement, c'est peut-être mieux pour moi et pour ce qui arrive après le Tour", juge le grand animateur de juillet 2019 qui vise comme chaque année les Ardennaises, déplacées pour cause de Covid-19 après le Tour de France. Ainsi que la course en ligne des Championnats du monde, organisée le dimanche 27 septembre, une semaine après la fin du Tour de France, sur un nouveau circuit à Imola (Italie). "Je vais me concentrer sur ce qui arrive d'ici la fin du Tour mais c'est une bonne chose de savoir que c'est une course exigeante", conclut le Français.

"A un moment, Martin va attaquer c'est sûr, c'est une sacrée machine"

Tour de France Sept hommes en 44 secondes : La course au maillot jaune s'annonce folle IL Y A UNE HEURE