Il y a un an, Egan Bernal remportait le Tour de France à 22 ans et 6 mois. Une performance déjà historique, puisque le Colombien devenait le plus jeune vainqueur depuis François Faber en 1909. Bernal n'est même plus le plus jaune lauréat sur les deux dernières éditions. Tadej Pogacar a établi un nouveau record de précocité dans l'ère moderne puisqu'il s'impose à 22 ans moins un jour. Il fêtera son anniversaire lundi. Une seule édition a consacré un coureur plus jeune que le Slovène. C'était en 1904, lors de la 2e édition. Henri Cornet l'avait emporté à moins de 20 ans (19 ans et 355 jours exactement).