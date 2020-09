Geraint Thomas n'avait pu signer mieux qu'une 37e place sur le Dauphiné en août. Mais il assure qu'il se sent "un peu mieux" aujourd'hui et que les "sensations ont été bonnes" lors des entraînements. Sur Tirreno-Adriatico, une course de huit étapes qui se dispute jusqu'au 14 septembre, il est leader avec comme équipier de luxe Chris Froome, autre recalé du Tour de France. Avec quelles ambitions ? "Il est tôt pour le dire. Les deux premières étapes (lundi et mardi) ont servi à trouver le rythme. Celle de mercredi est intéressante", souligne celui qui pourrait disputer le contre-la-montre aux Championnats du monde en fin de mois en Italie.