TOUR DE FRANCE - Chez Movistar, la force fait le nombre. C'est en tout cas la théorie. Comme par le passé, l'équipe espagnole se présentera au départ du Tour, samedi à Nice, avec trois coureurs capables d'endosser le rôle de leader : Alejandro Valverde, Enric Mas et Marc Soler.

Une hydre à trois têtes. Chaque année, ou presque, Movistar rechigne à mettre tous ses oeufs dans le même panier au moment d'aborder le Tour de France. Nairo Quintana et Mikel Landa partis, Alejandro Valverde est le seul rescapé du triumvirat de 2019. A ses côtés, il aura Enric Mas, transféré cette saison de la Deceuninck-Quick Step, et Marc Soler, l'espoir maison.

A 39 ans, Alejandro Valverde était parvenu à entrer dans le top 10 du Tour en 2019 (9e), pourra-t-il le faire à nouveau en 2020, à 40 printemps ? La question se pose et c'est sans doute pour ça qu'Eusebio Unzué lui a mis Mas et Soler à ses côtés. Le champion du monde 2018 pourrait se concentrer sur les succès d'étapes, lui qui n'a plus levé les bras sur le Tour depuis 2012. Enric Mas, deuxième de la Vuelta 2018, devrait privilégier, dans un premier temps, le général tout comme son partenaire, Marc Soler. A 26 ans, ce dernier tarde à confirmer le talent entrevu en 2018 quand il avait remporté Paris-Nice.

Tour de France De Nice aux Champs : Etape par étape, le parcours du Tour 2020 à la loupe IL Y A 10 HEURES

Tour de France Lusette, Grand-Colombier, Glières : Tout savoir sur les 29 principaux cols du Tour 2020 IL Y A 29 MINUTES