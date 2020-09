AG2R La Mondiale nourrissait deux espoirs pour Romain Bardet dans ce Tour de France 2020 : lui permettre de porter, ne serait-ce qu'une petite journée, le maillot jaune, honneur suprême auquel il n'a jamais goûté. Et l'amener sur le podium à Paris pour la 3e fois de sa carrière. Un rêve et une ambition. Il ne réalisera pas le premier et n'assouvira pas la seconde. Le natif de Brioude a vu ses illusions s'envoler vendredi lors d'une 13e étape dont il attendait pourtant énormément puisqu'elle arrivait sur ses terres.

Dire que tout s'est mal passé pour lui relève de l'euphémisme. Au classement général, le voilà relégué très loin. A trente secondes de Primoz Roglic au départ de Chatel-Guyon, il pointe désormais à trois minutes. Mais s'il a souffert dans les pentes du col de Neronne et du Puy-Mary dans le final, c'est bien avant, à 90 kilomètres de l'arrivée, que le leader de l'équipe AG2R La Mondiale a compromis ses chances. La faute à une chute qui l'a laissé presque K.O. sur la route.

"Un coureur devant moi a perdu le contrôle à 60km/h, a-t-il expliqué à l'arrivée. J’ai tapé la tête et j’ai eu du mal à reprendre mes esprits sur le coup." On l'a effectivement vu un peu hébété et même retomber au sol après s'être relevé une première fois. A vrai dire, sur le coup, on pouvait même se demander si son Tour n'allait pas s'arrêter ici.

Grosse frayeur pour Romain Bardet, victime d'une chute et sonné

Le général, c'est très loin maintenant

Ce fut aussi la première réaction de son coéquipier Benoit Cosnefroy, aux premières loges pour assister à la scène. "J'étais là, j'ai évité la chute de justesse, a confié le maillot à pois (sur Eurosport ?). Sincèrement, je ne pensais pas qu'il allait repartir. Il avait l'air d'avoir vraiment mal. Il a perdu du temps, mais déjà, qu'il rallie la ligne d'arrivée, ce n'était pas gagné. Je n'ai pas trop discuté avec lui, j'ai préféré l'encadrer du mieux possible, mais il avait vraiment l'air de souffrir."

S'il a assez vite repris sa place dans le peloton, Bardet a payé un peu plus tard les séquelles de sa chute. Outre la tête, le corps a pris, lui aussi. "J’ai eu des séquelles sur ma jambe et ma fesse droite, j’ai perdu toutes mes sensations dans la chute, poursuit le Français. Ça ne pouvait pas plus mal se passer aujourd’hui. J’ai des grosses douleurs sur la jambe droite. C’est une journée sportivement à oublier. J’ai été maudit sur cette étape-là."

Romain Bardet ne devait pas faire le Tour de France initialement. Et après ses déboires de l'an dernier, il ne lorgnait pas le classement général. Mais en étant à deux secondes du podium et à une demi-minute du maillot jaune à mi-Tour, par définition, il courait pour une place. Désormais, il retrouvera peut-être un peu de liberté. "On va se reporter sur une victoire d’étape maintenant, oui", admet-il. Mais avec une pointe de regret : "Le général, c’est très loin maintenant, c’est dommage parce que tout se déroulait bien, c’est un gros coup de malchance."

Bardet : "Ça ne pouvait pas plus mal se passer"

