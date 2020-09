On attendait des bordures, il y en a eu même s’ils ont fait moins de dégâts que la nervosité et les chutes. Mais le vent n’aura finalement pas empêché une arrivée massive sur l’Île de Ré pour un peloton d'une centaine d’unités. Un sprint réglé de manière autoritaire par Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), enfin vainqueur de sa première victoire d’étape sur le Tour de France. L’Irlandais a résisté dans les derniers mètres au retour de Caleb Ewan (Lotto-Soudal) et de Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), à qui il chipe le maillot vert. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune.