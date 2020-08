Quel soulagement pour Julian Alaphilippe ! Frustré sur les objectifs qu'ils s'étaient fixés depuis la reprise de la saison, le Français a cette fois réussi sa mission en remportant la deuxième étape du Tour de France à Nice et en s'offrant du même coup le maillot jaune, un peu plus d'un an après son épopée de 14 jours sur l'édition 2019. Marc Hirschi (Sunweb) et Adam Yates (Mitchelton-Scott), partis avec Alaphilippe dans le Col des Quatre Chemins, complètent le podium. Le peloton des favoris au complet est arrivé quelques secondes derrière le trio.

Sans Julian Alaphilippe, dont l'attaque était aussi attendue sur cette deuxième étape du Tour que sur le Poggio lors du dernier Milan-San Remo, la montagne aurait accouché d'une souris. Aucun leader, à l'exception d'Adam Yates, n'a bougé une oreille et les seuls faits notables sont venus de chutes, celle de Daniel Martinez, vainqueur du dernier Dauphiné qui a lâché pratiquement quatre minutes, et celle moins grave de Tom Dumoulin qui a pu rentrer facilement sur le groupe des costauds.

Cosnefroy nouveau maillot à pois

Car avant cette deuxième ascension du Col d'Eze, achevée au sommet des Quatre chemins, l'étape s'était déroulée sur un scénario classique. Matteo Trentin (CCC), Lukas Pöstlberger, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Tom Skujins (Trek-Segafredo), Michael Gogl (NTT Cycling) et Anthony Perez (Cofidis) avaient pris la poudre d'escampette très tôt. Trentin s'est payé Sagan au sprint intermédiaire avant de connaître un problème mécanique.

L'autre bataille se jouait pour les pois entre coureurs tricolores. Benoît Cosnefroy, nouveau porteur du maillot de meilleur grimpeur car mieux classé au général, et Anthony Pérez se sont partagés les points au sommet de la Colmiane et de Turini et sont restés à égalité puisque le peloton est revenu au pied du Col d'Eze, comme s'il savait qu'une autre course commençait à ce moment-là. Le poids de celle-ci était sur les épaules de Julian Alaphilippe et il n'a pas déçu.

Dries Devenyns dans le Col d'Eze, Bob Jungels dans celui des Quatre chemins, le cinquième du Tour 2019 avait une garde rapproché efficace pour durcir la course et éliminer un à un ses adversaires les plus dangereux, à savoir les sprinters. Son attaque, "Alaf'" l'a lâchée à 13 kilomètres de l'arrivée. Moins incisif que sur le Poggio, le leader de la Deceuninck-Quick Step a laissé Marc Hirschi prendre sa roue. Le Suisse de 22 ans n'était pas le seul à pouvoir suivre le puncheur tricolore puisque Adam Yates (Mitchelton-Scott) est revenu quelques hectomètres plus loin.

Le Britannique, qui profite de ses derniers moments de liberté sur le Tour avant de filer chez Ineos l'an prochain, a d'ailleurs battu Alaphilippe au sommet, empochant les huit secondes de bonification. il lui suffisait de battre le Français au sprint à l'arrivée pour prendre le maillot jaune. Condition impossible. Parfaitement placé dans l'emballage, Alaphilippe a attendu le moment idoine pour lancer. Marc Hirschi, parti avec un temps de retard, a eu beau revenir fort, il lui a manqué quelques mètres pour voler la victoire au Français.

Un an, treize mois pour être exact, après son dernier succès, à Pau sur le chrono du Tour 2019, et surtout quelques mois après le décès de son père, Julian Alaphilippe pouvait exulter. Un doigt tendu vers le ciel, une émotion submergeante, un maillot jaune : c'était une journée chargée en émotion pour le Français. Cette victoire, il s'en souviendra.

