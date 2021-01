Fragilisé au cours des deux derniers Tour de France, terminés sur abandon en 2019 et à la 29e place en 2020 suite à des soucis musculaires, Thibaut Pinot a fait du Giro sa priorité pour la saison 2021 . Une décision en forme d’échappatoire, mais surtout l’opportunité de reprendre des couleurs et du plaisir après deux Tours qui l’ont particulièrement affecté sur le plan émotionnel. Ce mardi, il ne s'en est pas caché.

"J’en prends plein la gueule quand même (à propos des critiques, NDLR) donc j’ai décidé de ne plus me défendre vis-à-vis de tout ça", a lancé le grimpeur, vainqueur du Tour de Lombardie en 2018. "J’ai décidé de me reconcentrer sur ma carrière, mes objectifs et de penser à moi et à l’équipe pour aller chercher les meilleurs résultats possibles."