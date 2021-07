Ce que Tadej Pogacar veut, Tadej Pogacar l'obtient. C'est aussi simple que ça. Le Slovène a mis la main sur ce Tour de France depuis bien longtemps déjà. Une première couche dans le contre-la-montre dès le 5e jour de course, une seconde, plus appuyée encore, dans la première étape de montagne et l'affaire était dans le sac. Ou, comme le dit Christopher Froome, "s'il reste sur son vélo, le Tour est fini". Mais cela ne lui suffisait pas.

Il a beau ne pas avoir encore soufflé ses 23 bougies, Pogacar a déjà beaucoup accompli sur le Tour de France. Mais jamais il n'avait gagné avec le maillot jaune sur le dos. Il aurait pu atteindre Paris sans y parvenir que, à l'échelle de l'histoire, cela n'aurait pas changé grand-chose. Mais à sa propre échelle, sans doute lui aurait-il manqué quelque chose.

Jusqu'ici, ce sont davantage les occasions, que l'envie, qui avaient fait défaut. Ce Tour 2021 propose peu d'arrivées au sommet et, si l'équipe UAE Emirates est plus solide qu'on ne le dit, elle n'a toutefois pas les moyens de cadenasser la course tous les jours, dans tous les sens et sur tous les terrains. Pogi a rongé son frein.

"Je n'avais pas pu me battre pour les étapes parce que les autres journées ont été propices à des échappées, donc je ne pouvais pas faire grand-chose", a-t-il rappelé mercredi soir au sommet du col du Portet où, cette fois, personne n'a pu l'empêcher de poser la cerise sur son gâteau. Ce n'est peut-être que de la décoration, mais ça compte.

On verra ce que les autres feront, mais si j'ai l'opportunité d'aller chercher l'étape, je le ferai", avait-il prévenu. Alors, il la voulait, sa victoire. Et si possible au sommet du col du Portet, terme grandiose de cette 17e étape jugée par beaucoup comme la reine de ce tracé 2021. Tadej Pogacar ne l'avait pas caché au micro d'Eurosport juste avant de prendre le départ à Muret. ", avait-il prévenu.

De fait, il a fait travailler ses hommes derrière l'échappée, y compris dans la première partie de l'ascension finale, dans cette optique. Ensuite, quand les gros bras se sont retrouvés entre eux, le Slovène a clairement couru comme quelqu'un qui voulait lever les bras, sans calculer quoi que ce soit pour le classement général. C'est son luxe. Son avance est telle qu'il peut se permettre d'agir ainsi. La logique aurait voulu que le maillot jaune soit attaqué, mais c'est lui qui a placé banderille après banderille. Et s'il l'a fait, ce n'était pas pour creuser encore davantage les écarts, mais bien pour gagner en haut du Portet.

Mais s'il est clairement le plus fort, le tenant du titre n'est peut-être pas trois mollets au-dessus de tout le monde dans cette dernière semaine comme il le fut dans les Alpes. Malgré ses accélérations répétées, Jonas Vingegaard et Richard Carapaz l'ont accompagné jusqu'au sommet.

"Dans le final de l'étape, je m'attendais à tout, c'était moi qui dictais le tempo d'une certaine manière, explique-t-il. Mais il faut être tout le temps vigilant parce que quand on est trois, chacun veut gagner et lâcher les deux autres." Heureusement pour lui, il sait tout faire. A défaut d'arriver seul, sa pointe de vitesse lui a assuré de régler leur compte à ses deux plus proches adversaires du jour et du Tour.

A défaut d'être un soulagement, cette victoire lui procure une joie et une satisfaction qu'il ne dissimule pas. "Gagner avec le maillot jaune sur les épaules, ça me rend fier, c'est indescriptible", dit-il. La chose est moins commune qu'on ne le croit. Il faut remonter au Tour 2018 pour retrouver un succès d'étape en ligne du leader du classement général. C'était Geraint Thomas, à l'Alpe-d'Huez. De par la jeunesse de l'auteur, il y a même une petite part d'histoire qui vient de s'écrire. A 22 ans et 296 jours, le Slovène est le plus jeune maillot jaune vainqueur d'une étape du Tour depuis Didi Thurau en 1977.

Vainqueur pour lui au Portet, Tadej Pogacar l'a aussi été pour son équipe. Il se sentait redevable. "L'équipe a tellement travaillé toute la journée, je leur devais bien ça. Ma victoire est une façon de les remercier d'avoir travaillé si dur pour moi", assure le (jeune) patron. Et maintenant ? Potentiellement, rien n'interdit de penser qu'il soit capable d'effectuer une razzia en deuxième semaine. Le contre-la-montre de Saint-Emilion samedi semble taillé pour lui, et à Luz Ardiden, ce jeudi, il pourrait très bien remettre le couvert.

À condition de le vouloir. Maintenant qu'il a obtenu ce qu'il désirait, il pourrait se montrer plus sage et ne pas jouer les tyrans. Même s'il n'écarte rien : "J'attends l'étape de demain avec impatience. L'objectif prioritaire, c'est de défendre le maillot jaune et de ne pas trop se mettre dans le rouge. On verra comment l'échappée se présente demain, si on arrive à la contrôler." Mais si Pogacar le décide...

