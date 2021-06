C'est plus du vélo, là". Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, n'a pas maché ses mots après la troisième étape du Tour de France, marquée par de On a malheureusement perdu notre sprinter, video1497345Caleb Ewanvideo.aspxNone, sur une chute, il s'est fracturé la clavicule", a indiqué le Belge de 38 ans, dans un premier temps. ". Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, n'a pas maché ses mots après la troisième étape du Tour de France, marquée par de nombreuses chutes . Quelques heures plus tard, Philippe Gilbert, 80e au classement général de la Grande Boucle, a pris la parole sur sa chaîne YouTube et a pointé l'Union cycliste internationale. "", a indiqué le Belge de 38 ans, dans un premier temps.

"Les coureurs avaient proposé de neutraliser la prise de temps à 5 km de l'arrivée. On avait analysé le parcours car le final était extrêmement dangereux. C'était très sinueux. ASO était d'accord. Sauf que les commissaires UCI n'ont pas accepté cette demande, qui a été rejetée au départ de la course. C'est dommage que notre demande n'a pas été prise en compte", a regretté le coureur de l'équipe Lotto-Soudal.

L'hécatombe continue, Roglic grimace, la bande à VDP se régale : Le résumé de la 3e étape

Les coureurs ont dû prendre des risques

S'il estime que les chutes de "Primoz Roglic et Mark Cavendish ont été causées par des erreurs de pilotage", Philippe Gilbert a souligné la dangerosité des derniers kilomètres du parcours. "Il y avait notamment une descente assez prononcée entre des murs. On ne voyait pas du tout où on allait. Les coureurs ont dû prendre des risques. Là, il y a eu une grosse erreur de la part des gens qui ont accepté ce parcours. Ce qui m'étonne, c'est que beaucoup d'équipes ont reconnu ce parcours et elles n'ont pas remonté l'information à ASO. C'est une mauvaise journée pour le cyclisme", a-t-il conclu.

