C’était un fantasme plus qu’un espoir réel : et si Julian Alaphilippe venait, comme en 2019, jouer les trouble-fêtes dans les hauteurs du classement général du Tour de France ? La première semaine, avec son Grand Départ taillé pour puncheurs en Bretagne et ce contre-la-montre en Mayenne, lui convenait en effet comme un gant. L’intéressé a d’ailleurs joué le jeu, en remportant la première étape et en enfilant le maillot jaune qui allait avec. Mais il a confié sa tunique à Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) dès le lendemain. Puis est progressivement rentré dans le rang.

Sur le podium pendant plusieurs jours, puis encore 7e au moment d’aborder le week-end, le champion du monde a dégringolé dans la hiérarchie au gré des deux étapes alpestres, samedi et dimanche. Le voici désormais 37e, à plus de 47 minutes du leader, Tadej Pogacar (UAE Emirates). Cela ne le surprend cependant absolument pas. "Ce n’est pas une surprise, je n’ai jamais annoncé que je venais avec l’ambition de jouer le classement général", a ainsi rappelé le leader de la Deceuninck-Quick Step lundi, au cours d’une conférence de presse.

Tour de France Pogacar balaie les suspicions : "Nous subissons de nombreux contrôles" IL Y A UNE HEURE

Transi de froid, Julian Alaphilippe s'arrête... pour se changer

Je pense qu'on ne peut qu'être fier de ce que l'on a réalisé

"Personnellement, j’ai couru comme j’avais envie de courir depuis le départ de ce Tour, a-t-il poursuivi. Je savais que je perdrais du temps sur ces étapes alpestres, c’est ce qui s’est passé et je n’ai aucun regret." Ce déclin au classement n’est donc pas de nature à ternir le bilan qu’il dresse de cette première semaine. "Je pense qu’on ne peut qu’être fier de ce que l’on a réalisé. Il y a eu beaucoup d’émotions et de bons moments", a affirmé Alaphilippe, en référence notamment aux deux victoires décrochées par son équipier, le revenant Mark Cavendish.

Au bout de l'effort et dans les délais, Cavendish a fondu en larmes en passant la ligne

Pour le coureur français comme pour les autres éléments du Wolfpack, l’objectif premier sera ainsi d’aller chercher d’autres succès au cours des étapes à venir. "Nous sommes très motivés pour la suite de ce Tour de France 2021. Nous allons essayer de saisir toutes les opportunités qui s’offriront à nous", a promis le meilleur grimpeur de la Grande Boucle 2019. Distancé au général, Julian Alaphilippe aura les coudées franches pour s’immiscer dans des échappées au long cours. Et on ne peut que s’en réjouir.

Des chutes, des sprints mouvementés et de belles scènes de joie : la 1re semaine en caméra embarquée

Tour de France Jour par jour, le récit d'un début de Tour complètement fou IL Y A 6 HEURES