Gaudu aurait-il dû se relever ?

Jean-Baptiste Duluc

Il est facile de juger l’action de David Gaudu après coup, après qu’il a coincé dans la montée finale et laissé filer les cadors, mais je ne pense pas pour autant que le Français a commis une erreur. On l’a bien vu depuis le départ du Tour, le grimpeur de la Groupama-FDJ n’est pas au niveau de Pogacar, Carapaz et Vingegaard en montagne. Personne ne l’est d’ailleurs. Pour gagner, il fallait forcément anticiper et il l’a fait. C’était une tactique logique et elle a plutôt été bien menée dans le Tourmalet, où il est parvenu à prendre plus d’une minute au groupe des favoris.

Malheureusement pour lui, INEOS et Jumbo-Visma avaient des envies de victoire d'étape et ont roulé derrière lui, le condamnant dans la descente et dans la première partie de l’ascension de Luz-Ardiden. Il aurait sans doute pu se relever dans le Tourmalet, lorsque son avance a plafonné à 20'' avant qu’il creuse, mais cela aurait-il changé la finalité ? Non. Il aurait peut-être récupéré un peu plus de temps à Uran dans l’optique du top 10 mais pour gagner, il devait attaquer de loin et c’est ce qu’il a tenté.

Gaudu a-t-il eu tort d'insister ? "Si on n'avait pas été sur le Tour, on l'aurait fait se relever"

Christophe Gaudot

On ne pourra pas reprocher à David Gaudu son manque de courage. Ce qu'il a fait sur les pentes du Tourmalet révèle un grand caractère. Je suis à peu près persuadé que le Breton a rapidement compris que son entreprise était vouée à l'échec. Pourquoi continuer à s'entêter ? Je me le demande.

Le scénario d'une course n'est jamais écrit à l'avance. Certes Ineos a imprimé un gros train sur les pentes de Luz-Ardiden mais c'est Dylan van Baarle qui était aux manettes. Si David Gaudu n'avait pas lâché autant de force dans le Tourmalet, je suis intimement persuadé qu'il aurait pu attaquer le Néerlandais dans l'ascension finale. Qui sait alors ce qu'il se serait passé ? Peut-être que son mouvement aurait forcé un scénario différent de celui auquel nous avons assisté. Et peut-être que dans ce scénario alternatif, David Gaudu serait sorti vainqueur. Je n'en sais rien, je vous l'accorde mais ce que j'ai su rapidement pendant l'étape c'est que le Français ne s'imposerait pas avec la tactique qu'il a adoptée.

Pogacar maillot à pois : bonne ou mauvaise chose ?

Jean-Baptiste Duluc

Voir Tadej Pogacar remporter le maillot à pois, pour la deuxième année consécutive, me pose un problème. Non que le Slovène ne le mérite pas, puisqu’il est le meilleur grimpeur de ce Tour et, ce, de manière évidente. Non, ce qui me dérange c’est qu’en deux ascensions, ou presque, Pogacar a gagné un maillot à pois pour lequel Poels s’est battu deux semaines. Et le problème vient d’un système aléatoire qui fausse complètement toute chasse aux points.

Depuis 2011, les organisateurs ne cessent de tenter de trouver la bonne formule : doublement des points sur chaque arrivée au sommet (2e cat au moins), doublement sur le dernier col de chaque étape du dernier massif, doublement sur les hors-catégorie de plus de 2000m… Mais cette année, il avait encore moins de sens puisque l’on a "choisi" les cols, à savoir Ventoux, Portet et Luz-Ardiden. Pourquoi ceux-ci ? Pourquoi pas au sommet du Tourmalet ? De Beixalis, lui aussi placé dans le final ? Pourquoi pas de Tignes, elle aussi arrivée au sommet (ou presque) ? C’est toute la question.

Sans doute une question de prestige mais aussi une volonté de favoriser les leaders. Mission réussie. Mais, finalement, ce règlement injuste et inégal a gâché une course au maillot à pois qui nous tenait en haleine depuis deux semaines. C’est forcément dommage.

Un ultime coup de fusil pour un nouveau triomphe : l'arrivée victorieuse de Pogacar

Christophe Gaudot

Je suis à peu de choses près d'accord avec Jean-Baptiste sur le constat général mais pour cette édition du Tour de France, je pense que c'est une bonne chose qu'un coureur du classement général s'impose aussi dans celui de la montagne. Contradictoire ? Pas vraiment.

Je pense qu'effectivement le règlement favorise un peu trop les favoris du Tour et j'aime que le vainqueur soit un coureur qui s'est battu pour obtenir le maillot à pois. Il reste cependant une possibilité pour les autres de ramener ce paletot à Paris. Il faut pour ce faire dominer ses adversaires, ceux qui ne visent que ce classement régulièrement, et ne pas rater les étapes qui comptent. Wout Poels va sans doute "mourir" à 19 points de Tadej Pogacar alors que sur les 11e, 16e et 17e étape, il n'a marqué que quatre points quand 103 (en enlevant les 40 points de l'arrivée au Portet sur la 17e étape) était en jeu. Oui le Slovène a profité d'un classement qui lui donnait un avantage mais c'est surtout son second qui n'a pas été assez fort pour se mettre à l'abri.

Matthews peut-il encore priver Cavendish du maillot vert ?

Jean-Baptiste Duluc

39 points séparent Michael Matthews et Mark Cavendish à trois jours de l’arrivée. Enfin deux en ce qui les concernent puisque ce n’est pas lors du chrono qu’un des deux hommes parviendra à marquer des points. C’est peu et c’est énorme à la fois, tant le Britannique semble au-dessus dans les arrivées massives. Mais l’Australien, qui devrait perdre des points sur l’actuel maillot vert sur les Champs-Elysées, a encore un atout dans sa manche : l’étape de Libourne.

Je ne serais pas surpris de voir la BikeExchange y tenter de tout faire exploser pour piéger Cavendish. Notamment au départ car l’étape est très vallonnée dans ses 50 premiers kilomètres jusqu’au sprint intermédiaire et ramener Matthews, dans un premier temps, à 19 points du maillot vert est indispensable. Mais le final pourrait aussi lui être favorable puisqu’il est loin d’être plat, avec notamment une bosse de deux kilomètres à 4% à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

Le profil de la 19e étape : Une respiration pour les sprinters ?

De quoi user les organismes d’un Cavendish que l’on a vu en difficulté sur la route de Luz Ardiden. En cas de journée parfaite (20+50), Matthews pourrait donc être en vert avant les Champs-Elysées. Cavendish y a souvent été impérial mais le sprint final du Tour a parfois réservé des surprises sur les pavés parisiens, comme la 7e place d’Ewan l’an passé. Le Britannique de la Deceuninck-Quick Step n’est donc pas à l’abri. Pas encore.

Christophe Gaudot

Dans nos débats, j'ai déjà eu à répondre à la question : "Cavendish a-t-il tué la course au maillot vert ?". Ma réponse était que selon moi il n'avait qu'une chose à craindre : les Pyrénées. L'obstacle ayant été franchi, sans vraiment s'inquiéter d'ailleurs, je ne vois pas Mark Cavendish échouer à glaner un deuxième maillot vert après celui de 2011.

Permettez moi de prendre le problème à l'envers et de partir du principe que Cavendish gagnera sur les Champs dimanche, ce qui portera son total de points à 348. S'il remporte aussi le sprint intermédiaire, il sera à 368. Michael Matthews en compte actuellement 260. Aussi, il doit en marquer 108 d'ici la fin de ce Tour. Même en empochant les 70 points promis vendredi (intermédiaire + arrivée). Il faudra encore qu'il marque 38 points dimanche. Une deuxième position au sprint intermédiaire lui en octroiera 17. Vous suivez ? Une troisième place à l'arrivée ne suffira pas puisqu'elle offre seulement 20 points. Matthews connaît la marche à suivre et je doute qu'il puisse s'y tenir.

