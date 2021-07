Primoz Roglic est le boss du cyclisme mondial depuis deux saisons. Partout, ou presque. Mais pas en France. Le Slovène de 31 ans n’y arrive pas dans l’Hexagone, comme le symbolise son abandon ce dimanche du Tour de France 2021, au matin de la 9e étape , alors qu’il n’avait plus grand-chose à espérer de la 108e Grande Boucle. Retour sur les quatre principaux camouflets de Roglic sur le territoire français, où il n’a gagné qu’une course par étapes (le Tour de l’Ain 2020).

Dauphiné 2020 : L’échappée jaune

Au cœur d’une saison perturbée par le coronavirus, en 2020, le Critérium du Dauphiné ressemble encore plus que d’habitude à une course de préparation au Tour de France. Primoz Roglic en est le grand favori et en occupe la tête avant la dernière étape. Mais il ne participe pas à ce dernier round, diminué par une chute lors du pénultième jour de course.

On est alors loin de penser qu’entre Roglic et la France, ça ne collera (peut-être) jamais. Le leader slovène de la Jumbo-Visma semble surtout se préserver pour son objectif majeur : la Grande Boucle. Mais celle-ci s’apprête également à lui filer entre les doigts.

Le festival Kämna, Alaphilippe trop juste, Roglic pas inquiété: le résumé de la 4e étape

Tour de France 2020 : Planche fatale

Lors du Tour 2020, le duel annoncé est Primoz Roglic - Egan Bernal. Le Slovène semble tout maîtriser. Tandis que le Colombien a le dos en compote. Mais c’est un compatriote de "Rogla" qui va tout chambouler. Tadej Pogacar fait mieux que lui résister jusqu’à l'ultime bataille : le chrono qui s’achève à la Planche des Belles Filles.

Pogacar surclasse alors un Roglic groggy, qui en termine le casque de travers et le regard vide. Il va s’en relever, et vite. Un Liège-Bastogne-Liège et une Vuelta plus tard, Primoz Roglic boucle ainsi une année 2020 encore brillante. Mais l’image forte que l’on garde à l'esprit est un échec de sa part.

Pogacar a mis Roglic K.O. ! Le dénouement historique de la 20e étape

Paris-Nice 2021 : Chute finale

L’idée qu’il existe une incompatibilité entre les routes françaises et les succès pour Roglic prend du plomb dans l’aile au début de Paris-Nice 2021. Et presque jusqu’à son terme. Quand la tête d’affiche de la Jumbo-Visma croque Gino Mäder dans le final de la 7e étape à la Colmiane, décroche un troisième bouquet en quatre jours et compte près d’une minute de marge au classement général, on se demande bien ce qui peut lui arriver.

Maximilian Schachmann, tenant du titre et dauphin de Roglic, débute la dernière étape avec une infime chance de conserver son bien. Mais le seul homme qui le sépare du doublé va, encore, tomber. Image héroïque à la clef, Primoz Roglic se bat, esseulé et le fessier en sang, pour ne pas sombrer. Inutile : il termine 15e de l’épreuve.

Un scénario dingue et le calvaire de Roglic : le résumé de l'ultime étape

Tour de France 2021 : Cauchemar d’une semaine

Cela commence à faire beaucoup. Mais la dernière "course au soleil" paraît loin au départ du Tour 2021, fin juin, tant Roglic est un coureur (surtout) attendu sur les épreuves de trois semaines. Il est au départ de la plus réputée : le Tour de France. Mais il va donc la quitter avant même le premier jour de repos.

Une chute spectaculaire en direction de Pontivy dès la troisième joute a ruiné ses espoirs. Il y a perdu une bonne minute, mais probablement bien plus en termes de condition physique. Un contre-la-montre tout juste correct selon ses standards et une galère sans nom en montagne vont avoir raison de sa motivation. Roglic quitte ainsi le Tour ce dimanche, ajoutant une quatrième pièce de choix à sa collection de déceptions françaises.

Roglic a fini dans le gruppetto, mais il a pris le temps de discuter avec des supporters slovènes

