Depuis neuf mois maintenant, sa vie n’est plus du tout la même. Vainqueur surprise du Tour de France 2020, qu’il avait abordé dans la peau d’un jeune outsider décomplexé, Tadej Pogacar a évidemment changé de dimension. Avec une nouvelle popularité à apprivoiser, de nouvelles sollicitations à satisfaire. Et, surtout, un nouveau statut à assumer. "Je ressens plus de pression que l’an dernier", a d’ailleurs avoué l’intéressé à France Télévisions ce mardi, à Fougères, lieu de l’arrivée de la 4e étape de la Grande Boucle.

Pas tombé, à peine retardé

Désormais scruté par les observateurs et surveillé de très près par ses rivaux, le leader d’UAE Emirates réalise, pour le moment, un début de course qui se rapproche du parcours sans-faute. Il y a certes eu ce léger retard concédé lundi, dans le final de la 3e étape. Gêné par la chute ayant notamment impliqué Arnaud Démare (Groupama-FDJ), le porteur du maillot blanc n’est toutefois pas allé au sol et a réussi à limiter la casse à l’arrivée (26" de retard sur le vainqueur du jour, Tim Merlier).

Un moindre mal donc, surtout si l’on compare sa situation à celle de son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) . Le double tenant du titre de la Vuelta est tombé, lundi, et accuse un débours de 56 secondes sur "Pogi". Parmi les favoris, Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) est lui aussi déjà en train de courir derrière le temps perdu. Quant à Miguel Angel Lopez (Astana-Premier Tech), guère verni depuis le Grand Départ, ses chances de podium à Paris semblent infinitésimales (+3'43" de retard sur le 1er du général).

Je défends mon titre

Bien placé à Landerneau (6e), capable d’aller chercher des bonifications à Mûr-de-Bretagne (2e), Pogacar, qui pointe à la sixième place du général, a envoyé des signaux très positifs quant à son état de forme. Mais le gamin de Komenda sait que le premier vrai test arrive ce mercredi, avec le contre-la-montre de 27,2 km entre Changé et Laval. "C’est très important, a-t-il soufflé mardi. Ce chrono va être crucial. Ça monte, ça descend, c’est dynamique, rapide, avec quelques virages en ville. Mais avant, il faut avoir de la puissance pure."

Le protégé d’Andrej Hauptman se sait très attendu, lui qui avait renversé le Tour 2020 lors d’un chrono inoubliable à La Planche des Belles Filles. Le profil sera bien sûr très différent sur les routes de la Mayenne et devrait davantage sourire aux purs spécialistes de l’exercice, a fortiori en milieu de première semaine. Mais le coureur de 22 ans, qui a reconnu le tracé jeudi dernier, s’avance avec ambition : "L’objectif, c’est de gagner le Tour. Je défends mon titre, en quelque sorte, donc je vais essayer de gagner." Il s’élancera du portillon de départ à 16h40.

