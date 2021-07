Il y a eu le temps de la démonstration et puis, très vite, celui de la suspicion. Samedi, sur la route menant au Grand-Bornand, Tadej Pogacar (UAE Emirates) a porté un sérieux coup au suspense concernant la lutte pour le maillot jaune. Parti à plus de 30 kilomètres de l'arrivée, le vainqueur du Tour de France 2020 a réalisé un numéro impressionnant, pris les rênes du classement et creusé un écart important vis-à-vis de ses rivaux. Avant d'en remettre un couche dès le lendemain, dans la montée vers Tignes.

Alors qu'il reste encore deux semaines de course, le Slovène compte 2'1'' d'avance sur son dauphin, Ben O'Connor (AG2R-Citröen) et 5'18'' sur le 3e, Rigoberto Uran (EF Education-Nippo). Une telle domination ne va pas sans susciter des interrogations, certains observateurs n'hésitant pas à suggérer que "Pogi" pourrait être dopé

Tour de France Jour par jour, le récit d'un début de Tour complètement fou IL Y A 6 HEURES

Après la destruction, la deuxième lame : Pogacar a encore fait mal à ses rivaux

Pogacar veut "donner tort aux sceptiques"

Pour se défendre, celui-ci a avancé, lundi, la fréquence des contrôles antidopage auxquels il devait se soumettre et qui sont censés "donner tort aux sceptiques." "Nous subissons de nombreux contrôles, ce qui devrait dissiper les soupçons. Par exemple, j'ai subi trois contrôles antidopage dimanche, deux avant l'étape et un autre après", a affirmé le lauréat de Liège-Bastogne-Liège 2021.

Tadej Pogacar Crédit: Getty Images

Face aux journalistes, le gamin de Komenda a également avoué qu'il souhaitait absolument montrer que sa victoire surprise l'an passé n'était en aucun cas un coup d'éclat sans lendemain. "Une de mes plus grandes motivations était de montrer que ce n'était pas un accident, basé sur un seul contre-la-montre", a-t-il reconnu. Et d'ajouter : "Cette année, je suis motivé à l'idée de me prouver et de prouver au monde ce que je peux faire".

Avec AFP

Tour de France Des chutes, des sprints mouvementés et de belles scènes de joie : la 1re semaine en caméra embarquée IL Y A 7 HEURES