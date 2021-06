La traque semble donc enfin terminée pour les enquêteurs. Selon les informations de RTL et BFM, la spectatrice qui a causé la chute de Tony Martin samedi dernier, entraînant derrière lui une grande partie du peloton, en affichant sa pancarte "Allez Opi Omi" à 45 kilomètres de l'arrivée, aurait été interpellée ce mercredi et placée en garde à vue à Landerneau (Finistère), soit cinq jours après cette première étape du Tour de France.

A la suite de l'accident, la spectatrice a pris la fuite. Dans la foulée, la gendarmerie du Finistère a lancé un appel à témoin pour la retrouver et ouvert une enquête judiciaire pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois". En effet, l'Allemand Jasha Sütterlin (DSM), entraîné dans l'immense chute, a dû déclarer forfait pour la suite du Tour à cause de blessures au poignet droit et au coude.

