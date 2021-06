Julian Alaphilippe a coincé. Loin de son coup d'éclat palois il y a deux ans, le Français est resté en retrait de la bataille mercredi en Mayenne. 14e du contre-la-montre, le premier maillot jaune de ce Tour de France 2021 a manqué l'occasion de retrouver la prestigieuse tunique. Il n'était qu'à huit secondes de son propriétaire, Mathieu van der Poel, mais le Néerlandais lui en a collé 40 dans la vue.

Au-delà de Van der Poel, ils ont été trop nombreux à faire mieux que le puncheur de l'équipe Deceuninck-Quick Step. "J'aurais pu espérer un petit peu mieux sur ce chrono, a reconnu Julian Alaphilippe à l'arrivée. Je ne voulais pas perdre trop de temps mais je n'étais pas dans une grande journée. Je n'ai pas à être déçu même si j'aurais aimé avoir de meilleurs jambes." Très vite, il a compris qu'il ne pourrait lutter ni pour la gagne, ni pour le maillot.

Pour autant, il a pris du plaisir, à la fois grâce au tracé mais aussi à l'enthousiasme populaire. La foule, c'est vrai, a été nombreuse sur le bord des routes de la Mayenne mercredi. "J'ai vraiment bien aimé le parcours, les encouragements des gens. Mais, sur ce type de parcours, ce sont les jambes qui parlent", a-t-il ajouté. Et les siennes n'avaient pas grand-chose à dire face à Pogacar, Van der Poel et les autres.

Analyser pourquoi ça n'allait pas trop aujourd'hui

Le champion du monde 2020 a reculé au 4e rang au classement général, à 48 secondes de Mathieu van der Poel. C'est anecdotique, puisqu'il ne nourrit a priori pas d'ambitions dans ce domaine. Chacun ses priorités. Les siennes sont ailleurs, comme il l'a rappelé : "Pogacar a remis les pendules à l'heure, félicitations à lui, il est venu pour gagner le Tour. Pas moi, pas nous. Moi, je veux me faire plaisir."

Son Tour où, rappelons-le, il a déjà mis dans le mille dès la première étape pour porter le maillot jaune, est loin d'être fini. "On est en première semaine, il va encore se passer plein de choses", a annoncé le Français, dont l'équipe a déjà accroché deux bouquets, Mark Cavendish s'étant à son tour imposé mardi, au sprint. "C'est une semaine incroyable pour l'équipe, savoure-t-il. Le bilan est plus que satisfaisant avec deux étapes, le maillot jaune, le maillot vert... Il faut savourer ces moments-là, on ne peut pas gagner tout le temps."

A titre personnel, Julian Alaphilippe a devant lui quelques étapes dont il pourrait faire son miel. Mais en cyclisme d'une manière générale, et sur le Tour en particulier, si l'envie est un préalable, elle ne suffit pas. Comme sur le chrono mercredi, les jambes décideront. "Il reste plein d'opportunités, j'ai des choses en tête mais je veux voir comment je récupère et analyser pourquoi ça n'allait pas trop aujourd'hui", explique-t-il.

