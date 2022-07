Le fait du jour

Fin du bal. Si les décors du Tour de France tiendront encore un peu jusqu'à dimanche et le magnifique écrin des Champs-Elysées, dans les têtes, tout est terminé. Jonas Vingegaard va remporter le Tour de France , et même le souvenir du miracle de La Planche ne suffira pas à maintenir un semblant de suspense. Quiconque vous dira le contraire vous mentirait éhontément. Peyragudes avait déjà livré une partie de la vérité et si nous espérions un feu d'artifice façon Granon pour Pogacar, le saute-mouton du jour vers Hautacam ne fut finalement qu'une copie conforme de la veille, ou presque.

Presque seulement. Prenez les attaques de Tadej Pogacar, car il y en a eu, et pas qu'un peu, même si aucun des coups de poing du Slovène n'a fait vaciller le Danois. Prenez aussi une échappée qui n'a pas eu la chance de se jouer la victoire (n'est-ce pas Thibaut Pinot ?), le superbe décor des Pyrénées et ajoutez-y un soupçon de frisson quand le maillot jaune a failli partir à la (grosse) faute dans la descente du Col de Spandelles et une pincée de frayeur quand Tadej Pogacar a lui bien mordu la poussière quelques minutes plus loin. Et surtout faites voler en éclats la fin de la recette.

Pris à son propre jeu, Pogacar est tombé… mais Vingegaard l’a attendu

Celle-ci, vous ne la retrouverez dans aucun manuel de cyclisme. A l'attaque dès le kilomètre 0, à l'avant toute la journée, Wout van Aert a un temps pensé jouer la victoire d'étape avant de… faire craquer le double tenant du titre. L'histoire retiendra qu'à Hautacam, ce n'est pas une attaque de Jonas Vingegaard qui a définitivement enterré les espoirs de triplé pour Pogacar.

Comme au Granon, où le mimétisme avec l'immense travail de la Jumbo-Visma là-bas comme à Hautacam est saisissant, le Danois a grimpé les quatre derniers kilomètres tout seul. Suffisant pour repousser son rival à 1'04'', ce qui avec les bonifications, lui offre un matelas de 206 secondes avant le chrono de Rocamadour. Vendredi soir, à la veille de celui-ci, si la Planche des Belles Filles et 2020 sont évoqués à la table des Jumbo-Visma, ce ne sera sans doute pas plus qu'une petite boutade pour jouer à se faire peur. Le Tour est terminé, vous pouvez remballer.

Van Aert a lâché Pogacar, puis Vingegaard s'est envolé : comment la Jumbo-Visma a scellé le Tour

Le grand perdant : Tadej Pogacar

Il se savait sans doute battu avant même de prendre le départ de cet ultime opus pyrénéen. En bon coureur de panache qu'il est, en gamin qui n'a peur de rien, Tadej Pogacar a encore tenté de lâcher Jonas Vingegaard. Ses attaques dans Spandelles furent peut-être ses 10e, 12e ou 15e de ce Tour. Elles n'ont, comme leurs devancières, servi à rien, en tout cas pas dans son duel face au Danois. Et dans la montée d'Hautacam, le maillot blanc a rendu les armes. Il n'a rien tenté et attendait seulement le moment où sa mise à mort serait totale. Non, Tadej Pogacar ne fera pas le triplé sur le Tour de France. Il le terminera, sauf surprise, à la deuxième place derrière un coureur aussi intouchable que lui l'année dernière.

L'image

Nous aurions pu mettre Jonas Vingegaard et/ou Tadej Pogacar dans cette rubrique mais la chute qui nous a fait le plus peur, du point de vue de la santé du coureur ce jeudi, fut celle de Jack Bauer pris entre une moto et la voiture de l'équipe UAE.

Pris en sandwich entre une moto et une voiture, Bauer a chuté mais évité le pire

On a aimé

Le panache de Tadej Pogacar. On dira ce qu'on veut de son impuissance face à Jonas Vingegaard, le gamin de Komenda ne s'est réellement avoué vaincu qu'une fois sûr et certain qu'il n'y avait plus rien à faire.

La première banderille : Pogacar attaque à 40 km de l'arrivée

David Gaudu encore une fois ! Nous devrions être habitués désormais : quand le Breton est lâché, il ne faut pas s'inquiéter. Aidé par un immense Valentin Madouas, Gaudu est revenu sur Geraint Thomas et a surtout largué Nairo Quintana, son adversaire pour le Top 4, désormais repoussé à 2'20'' au général.

Le Col de Spandelles que le Tour découvrait. Ses pentes, son revêtement, l'étroitesse de sa route, tout chez lui donne envie de revenir. Et que dire de cette descente où Vingegaard et Pogacar se sont fait peur…

On n'a pas aimé

L'absence de suspense. Rien contre Jonas Vingegaard mais s'il avait pu lâcher un peu de lest à Tadej Pogacar, le chrono de samedi aurait eu un peu plus d'enjeu.

Quand Thibaut Pinot a été lâché par Wout van Aert et Daniel Felipe Martinez dans la montée d'Hautacam. Nous avions compris que le vainqueur du jour ne se trouvait sans doute pas dans ce trio mais ce moment a matérialisé un Tour frustrant pour un Pinot qui va terminer dans le Top 15 du général mais sans ce succès qu'il voulait tant.

La décla : Jonas Vingegaard à propos de Wout van Aert

Vous avez vu, il a lâché Pogacar !

Trois stats à retenir

3. Elle ne remportera sans doute pas d'étape (sauf surprise, il devrait rester deux sprints en plus du chrono lors des trois dernières étapes), mais l'équipe Groupama-FDJ réalise tout de même un sacré Tour 2022. David Gaudu aura assumé son statut de leader de bout en bout. Sa 4e place, au pied du podium, est une vraie satisfaction. En travaillant pour son pote breton, Valentin Madouas figure tout de même au 12e rang alors que Thibaut Pinot intègre ce jeudi le Top 15. Trois coureurs dans les 15 ne cherchez pas, aucune autre équipe ne fait aussi bien. Pas même les INEOS qui, en début de semaine, plaçaient trois de leurs membres dans... les 10.

26. Déjà repoussé à 11'05'' de Jonas Vingegaard au classement général, David Gaudu devrait terminer le Tour à plus de 13 minutes du vainqueur, sauf exploit sur le chrono. Il fallait remonter à 1999 pour voir un 4e (Laurent Dufaux) terminer aussi loin du maillot jaune final, Lance Armstrong, fut-il déclassé.

50. Le pourcentage de Tours de France qui, au cours des huit dernières éditions, ont vu le vainqueur final ramener le maillot à pois à Paris en plus du maillot jaune. Après Chris Froome en 2015, nous sommes même sur une vraie série désormais, puisque Tadej Pogacar avait glané le classement de la montagne lors de ses deux triomphes en 2020 et 2021 et, sauf catastrophe d'ici les Champs-Elysées, ce sera également le cas de Jonas Vingegaard cette année. Ce qui était une exception depuis la fin des années 40 est en train de redevenir une norme.

Juste pour savoir…

N'est-il pas dommage que le Tour s'achève dans trois jours alors que Wout van Aert commençait tout juste à trouver son rythme ?

Que pense Tom Pidcock des courses de trois semaines ? Le vainqueur de l'Alpe a chuté de neuf rangs (de 9e à 18e) dans les Pyrénées.

Qui est le principal adversaire de David Gaudu pour la 4e place : Quintana, Meintjes ou Vlasov ?

Le quiz du jour

La réponse au quiz de mercredi était Bjarne Riis et Vincenzo Nibali, vainqueurs à Hautacam avec le maillot jaune sur le dos et triomphateurs du Tour dans la foulée.

Voici celui du jour :

Avec Gaudu (4e), Bardet (8e), Madouas (12e) et Pinot (15e), la France place quatre coureurs dans le Top 10. Le suivant se trouve à la….41e position du général. Mais qui est-il ?

Le sondage du jour

