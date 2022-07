Le fait du jour

Jusqu'ici, la lecture au premier degré du classement général était bien trompeuse. Jonas Vingegaard seul devant, puis une meute derrière, menée par Tadej Pogacar. En réalité, le Slovène n'était pas le premier des poursuivants, mais le deuxième homme du duo de tête. Un monde sépare le tandem maillot jaune / maillot blanc du reste des prétendants au classement général. Ce deuxième volet pyrénéen a mis en conformité cette réalité avec celle de la feuille des temps.

L'écart entre Vingegaard et Pogacar reste quasiment inchangé, en dehors des quatre secondes de bonifications reprises par le double tenant du titre (2'18" contre 2'22"). Derrière, c'est presque l'hallali. Thomas quasiment à cinq minutes. Quintana et Yates pratiquement à huit. On vous épargne les autres. Il y a vraiment 'Vingo, Pogi' et les autres.

On regrette presque l'énorme coup de buis du Granon qui a frappé le leader du Team UAE voilà huit jours. Ces trois minutes ont peut-être, et même probablement scellé le sort de ce Tour. S'il avait perdu ne serait-ce que moitié moins, et sachant qu'il avait abordé les Alpes avec 39 secondes de marge sur le Scandinave, Pogacar serait aujourd'hui à 40 ou 50 secondes au général au lieu de naviguer à plus de deux minutes. Le suspense serait alors total et cette fin de Tour réellement excitante.

Là, Pogacar a peut-être compris que, sauf grosse surprise, il ne lâcherait pas celui qui s'annonce comme son successeur au palmarès. Oui, il reste le dernier chrono, mais là aussi, il y a fort à parier que les deux compères qui évoluent sur leur propre planète se tiendront de près, même à distance. L'écart entre les deux hommes est probablement beaucoup plus ténu que ne l'indique le classement qui, décidément, a des atours bien trompeurs cette année.

Courte mais intense, la 17e étape n'a épargné personne, sauf Vingegaard : le résumé en images

Le grand perdant : Adam Yates

Il y avait quelques candidats pour cette rubrique ce mercredi, mais la plus grosse gifle est sans doute pour Adam Yates. Le Britannique pointait à la 6e place du général au départ de Saint-Gaudens, mais il a été le premier à lâcher prise parmi les "ténors" de ce Tour. Dès la Hourquette d'Ancizan, le coureur de l'équipe INEOS Grenadiers a coincé. Avant Gaudu, avant Quintana, avant tous les autres.

A l'altiport de Peyragudes, Yates a coupé la ligne à neuf minutes de Pogacar et Vingegaard. Au classement, la dégringolade est relativement limitée (il passe de la 6e à la 9e place), parce que beaucoup ont souffert, mais les écarts témoignent de son calvaire : il était à 5'28" du maillot jaune mercredi matin. Il est à 4'37" de la 8e place mercredi soir.

L'image

C'est aussi cela, les grandes étapes de montagne. Les grandes satisfactions se nichent parfois loin, très loin des meilleurs. Prenez Fabio Jakobsen. Seul, en galère loin du gruppetto, le sprinter néerlandais a lutté contre les délais dans la dernière montée. Pour un peu plus d'une quinzaine de secondes, 17 exactement, il s'est sauvé. Florian Sénéchal, son coéquipier chez Quick Step, était là pour l'accueillir sur la ligne, en l'applaudissant.

Le prix de l'effort : Jakobsen arrive 17 secondes avant d'être hors-délai, au bout de lui-même

On a aimé

. Les images de cette rampe finale de Peyragudes. Le cas de figure était différent d'il y a cinq ans, quand le groupe des favoris s'était expliqué à une petite dizaine. Mais au-delà du scénario, le ressenti visuel est le même : la violence de l'effort, ces coureurs qui zigzaguent à moitié, et l'impression de souffrance qui s'en dégage. Pas de doutes, le Tour reviendra encore à Peyragudes.

. L'orgueil de Romain Bardet. Au lendemain de ce qu'il avait lui-même qualifié de "calvaire" et d'une des pires journées de sa carrière, l'Auvergnat a eu le grand mérite de tenter sa chance dès le col d'Aspin. Une première fois, les Jumbo sont venus le chercher. Puis Bardet a insisté. Malheureusement pour lui, pour Thibaut Pinot et tous ceux qui avaient envie de prendre l'air, c'était sans doute la pire étape de montagne pour le faire. Tadej Pogacar voulait la victoire et sans doute au moins autant les bonifications. La tentative était vouée à l'échec, mais elle a eu le mérite d'exister. Et on préfère voir Bardet comme ça que comme dans Péguère mardi...

"Bardet ne fait pas un mauvais Tour, mais compliqué de se contenter de cela pour lui"

On n'a pas aimé

. Le scénario trop vite dessiné de ce 17e acte, presque cousu de fil blanc. Quand les Jumbo puis, surtout, les UAE Emirates, ou plutôt ce qu'il en restait, ont embrayé de bonne heure, il était devenu évident que la victoire se jouerait en haut de Peyragudes entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. On est toujours preneurs d'un mano a mano au sommet entre les deux hommes forts du Tour, mais celui-ci a manqué d'un soupçon de saveur, puisqu'il s'est résumé à un super sprint. Avant cela, ils étaient restés bien au chaud dans la roue d'un Brandon McNulty assez ahurissant.

La décla : David Gaudu

Je remercie Valentin (Madouas). Sans lui, je ne suis pas grand-chose. Il m'a trainé toute l'avant-dernière montée avec Thibaut (Pinot), il m'a traîné dans la vallée et m'a traîné dans la dernière montée. Et rien que pour ça, je n'ai pas le droit de lâcher dans la tête.

Trois stats à retenir

0. Le nombre de secondes concédées par Jonas Vingegaard à Tadej Pogacar à la pédale depuis sa prise de pouvoir au Granon. Que ce soit à l'Alpe d'Huez, à Mende, à Foix ou à Peyragudes, le maillot jaune n'a pas lâché le moindre mètre, même si, pour la première fois, il a rendu quatre secondes, via les bonifications.

12 et 18. Le retard respectif de Vingegaard et Pogacar sur Simon Geschke au Le retard respectif de Vingegaard et Pogacar sur Simon Geschke au classement de la montagne . L'Allemand de l'équipe Cofidis conserve son maillot à pois mais avant la dernière étape des Pyrénées jeudi, il est plus que jamais sous la menace des deux hommes forts de ce Tour. Et jeudi, il y aura cinquante points à prendre (20 à l'Aubisque, 10 à Spandelles, 20 à Hautacam). Attendez-vous à voir Geschke dans l'échappée pour aller cueillir le maximum de points possibles en haut de l'Aubisque...

214. C'est fait. Wout van Aert est assuré du maillot vert à Paris. Le Belge de la Jumbo Visma n'a plus qu'à finir ce Tour. Il compte 214 points d'avance sur son dauphin, qui n'est autre que Tadej Pogacar. Mais il ne reste que 200 points à prendre.

Pogacar 2022 vs Bardet 2017 : comparaison de leurs victoires à Peyragudes

Juste pour savoir

On tient pour de bon le tiercé final à Paris, non ? Et dans l'ordre, a priori, non ?

Vous vous êtes demandé, vous aussi, si McNulty allait finir par gagner à Peyragudes ? On plaisante. Mais à peine.

Est-ce que ça démange Vingegaard de mettre une bonne mine à son rival d'ici la fin des Pyrénées, ou va-t-il se contenter de garder jusqu'au bout sa roue en gestionnaire ?

Ce mur final à Peyragudes, il fait 300 m ou 3 kilomètres ? C'est interminable et c'est chacun pour soi. Même Pogacar et Vingegaard avaient l'air de ne pas avancer par moments.

Le quiz du jour

La réponse au quiz de mardi était : Fabio Aru. L'Italien, deuxième derrière Romain Bardet, avait dépossédé Chris Froome du maillot jaune à Peyragudes. Pas pour longtemps...

Voici la question du jour : Ils ont gagné à Hautacam avec le maillot jaune sur le dos et l'ont gardé jusqu'à Paris. Quel est le nom de ces deux coureurs ?

Le sondage du jour

QUI SERA LE PREMIER COUREUR FRANÇAIS AU CLASSEMENT FINAL À PARIS ? David Gaudu Romain Bardet

