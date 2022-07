Deux hommes seuls au monde. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se sont disputé la victoire , au sprint, mercredi à l’altiport de Peyragudes, loin devant la concurrence. Battu pour le bouquet du jour, le Danois garde les commandes du classement général et ne cède quasiment rien à son dauphin slovène : quatre secondes, via le jeu des bonifications, seulement. Derrière ce duo impressionnant, Geraint Thomas a fait le trou, dans l'optique de finir sur la boîte, mais pour les autres places du "Top 10", il reste du suspense et David Gaudu comme Romain Bardet sont dans le coup pour un "Top 5", après dix-sept étapes.