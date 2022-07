Le fait du jour

Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune. C’est l’information de la 10e étape du Tour de France, remportée par Magnus Cort Nielsen ce mardi à Megève. On a connu "breaking news" plus renversante, n’est-ce pas ? Sauf que l’identité du leader du classement général, à l’issue de cette étape, en a été un fil rouge. Lennard Kämna (BORA-Hansgrohe) pouvait espérer ravir la prestigieuse tunique au prodige slovène. Il a échoué de peu, ne reprenant que 8’32" des 8’43" qu’il comptait de retard sur lui ce matin.

L’équipe UAE Emirates de Pogacar n’a pas donné l’impression de se battre corps et âme pour un tel dénouement… mais le sprint final impressionnant de son chef de file a achevé de plier l’affaire. La formation du double tenant du titre a perdu un deuxième élément, juste avant le départ, pour la même raison que le premier : George Bennett, comme Vegard Stake Laengen, a dû quitter la course en raison du Covid-19. Ils ne seront pas plus de cinq, autour de "Pogi", pour les deux prochaines étapes alpestres.

Bardet : "Pogacar, même quand il veut lâcher le maillot jaune, il n'y arrive pas"

Le grand perdant

Grand écart. Il aurait pu être le grand gagnant du jour, mais il en est le grand perdant. Lennard Kämna avait donc un coup double majestueux dans sa ligne de mire, au pied de l’ascension finale. Mais le baroudeur allemand de 25 ans a couru deux lièvres à la fois, et a manqué le jaune, comme le bouquet (10e de l'étape). Très surveillé dans l’échappée, il a semblé hésiter entre rouler sur un rythme régulier pour s’assurer le paletot doré et attaquer dans le but de s’imposer. Attitude hésitante, résultat décevant.

L’image

La course a été interrompue par des manifestants à 36 kilomètres de l’arrivée. L’homme de tête Alberto Bettiol, qui avait slalomé entre eux, a été arrêté quelques mètres plus loin par l’organisation, pour qu’un nouveau départ soit ordonné. Les écarts entre lui, le groupe de chasse (une trentaine de secondes) et le peloton (sept minutes) ont été respectés lors de ce second coup d’envoi de la 10e étape. Avant cela, les coureurs nous ont gratifiés de quelques images originales, en patientant

La 10e étape à l'arrêt : un quart d'heure de blocage !

On a aimé

Un début d’étape animé, durant lequel on a même vu Tadej Pogacar se charger de reconstituer un peloton scindé en deux, d’une accélération en tête du deuxième groupe.

Le double suspense qui nous a tenus en haleine lors de la montée en direction de l‘altiport de Megève. Pour la victoire d’étape d’une part, entre des coureurs de profils différents, sur une ascension si "roulante". Pour le maillot jaune d’une autre, Kämna espérant déloger Pogacar jusqu’à l’arrivée survitaminée de celui-ci.

La gestion du final par Magnus Cort Nielsen (EF Education EasyPost), bien aidé par l’anticipation de son coéquipier Alberto Bettiol. Lors des trois premières étapes au Danemark, Cort Nielsen avait été un animateur infatigable de cette entame de Tour. Durant la 5e étape, on l’avait encore aperçu à l’avant et peu avare d’efforts sur les pavés. Cette fois, il a prouvé que le voir avec un maillot à pois en début de Grande Boucle n’était pas si ubuesque, et qu’il savait aussi compter ses coups de pédale.

Le sprint de Pogacar qui prive Kämna du maillot jaune pour 11 secondes

On n’a pas aimé

L’absence de coureur bien placé au classement général dans l’échappée, quand un groupe de 25 fuyards a fini par se constituer. La course était débridée, Pogacar était esseulé… et personne n’a réussi à en profiter.

Le désintérêt de la fin de course des leaders. Mais on ne saurait jeter la pierre ni aux organisateurs ni aux protagonistes. Le terrain n’était pas propice à une confrontation. Cela ne saurait tarder.

Les déclas

Tadej Pogacar, concernant le maillot jaune :

Au début, on ne voulait pas le perdre…

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) :

Je pense que ça intéressait UAE de laisser le maillot pour demain (mercredi)

Pogacar : "Le maillot jaune ? Au début, on ne voulait pas le laisser..."

Trois stats à retenir

30. Trente étapes de suite sans victoire d’un Français sur le Tour de France, c’est une série "record" au XXIe siècle que Benjamin Thomas n’a pas réussi à briser, ce mardi, prenant la 7e place.

21. Vingt-et-unième maillot jaune du Tour de France pour Tadej Pogacar, sur le podium. Reste à savoir à quel point celui-ci le ravi.

592. Le nombre de kilomètres passés en tête de course par Magnus Cort Nielsen, depuis le départ de ce 109e Tour. Deuxième de ce classement, Simon Geschke n’en compte "que" 238.

Cort Nielsen d'un boyau devant Schultz : l'arrivée de la 10e étape en vidéo

Juste pour savoir…

Que se serait-il passé si Primoz Roglic (11e à 2’52" au départ) s’était glissé dans un groupe d’une quarantaine de coureurs, lors d’une première heure de course échevelée ? Le Slovène de la Jumbo-Visma n’a pas essayé, mais Tom Pidcock (7e à 1’46"), par exemple, a tenté le coup.

Est-ce que Tadej Pogacar ne serait pas resté maillot jaune du Tour de France (virtuellement), dans tous les aspects stratégiques de la course, même avec deux minutes de retard sur Lennard Kämna ?

Esseulé dans un deuxième peloton, Pogacar a pris les choses en main

Le quiz

La réponse au quiz de dimanche est : Vincenzo Nibali. La question du jour est la suivante : A quand remonte le (premier et) dernier passage du Tour de France au sommet du Col du Granon, où l'arrivée de la 11e étape sera jugée mercredi

Le sondage

QUI COUPERA LA LIGNE EN PREMIER MERCREDI ? Tadej Pogacar Jonas Vingegaard

