Face à Tadej Pogacar, l'union fait la force ? Alors que Groupama-FDJ a annoncé ce mardi matin partir avec deux, voire trois, leaders sur le Tour de France ( Pinot , Gaudu et Storer), Jumbo-Visma a fait de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, ses deux fers de lance pour la bataille de juillet. Mais si dans la formation française, l'objectif est le podium, il sera évidemment autre du côté des Néerlandais qui tenteront de déboulonner un Pogacar double tenant du titre, qui a terrassé Roglic en 2020 puis Vingegaard en 2021 après la chute du premier.

Au regard de son Tour 2021, Vingegaard a mérité sa place de co-leader dans l'une des meilleures équipes du peloton. On peut toutefois se demander pourquoi Jumbo-Visma n'a pas fait de Primoz Roglic, triple vainqueur en grand tour, son unique leader alors qu'il reste sans doute la meilleure carte de la formation jaune et noir ? Est-ce pour lui enlever un peu de pression ? Est-ce une question de marketing puisque le Tour s'élancera le 1er juillet de Copenhague au Danemark et que Vingegaard est... Danois ? Sans doute un peu des deux. Si les deux hommes sont au meilleur de la forme au bon moment, Pogacar peut, peut-être, s'inquiéter car surveiller ses deux dauphins de 2020 et 2021 ne sera pas chose aisée.

Van Aert aussi au départ du Tour, Dumoulin au Giro

Pour accompagner ce duo, Jumbo-Visma a déjà annoncé quatre équipiers, à savoir Wout Van Aert évidemment mais aussi Steven Kruijswijk, Sepp Kuss et Rohan Dennis. Le Belge, triple vainqueur d'étape brillant l'année dernière, devrait encore bénéficier d'une belle liberté. Pour les autres, il s'agira d'aider en montagne (Kruijswijk et Kuss) ou sur le plat (Dennis) même si l'Australien a déjà montré de belles qualités quand la route s'élève. Les deux derniers noms seront annoncés plus tard. Dans cette liste ne figure pas Tom Dumoulin qui mènera Jumbo-Visma sur le Giro en compagnie du jeune Tobias Foss. Vainqueur du Tour d'Italie en 2017, le Néerlandais retrouve une course qu'il aime et sera loin de la pression du Tour.

