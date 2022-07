Tadej Pogacar est vraiment infernal. Mercredi, il voltigeait sur les pavés. Jeudi, il s'est imposé à Longwy . Dans un registre de puncheur-sprinter, en mode Liège-Bastogne-Liège. Le garçon sait tout faire. On le ferait rouler toute une étape sur du sable ou sur l'eau, sur laquelle il marche déjà, que cela n'y changerait rien. Le Tour n'a encore escaladé qu'une bosse de 3e catégorie que le double tenant du titre a déjà posé les jalons de son troisième sacre. Le voilà en jaune, à la veille de la première ascension digne de ce nom, à la (Super) Planche des Belles Filles.

Pogacar : "J'avais de bonnes jambes dans la dernière montée, le maillot jaune, c'est du bonus"

Ad

En prime, c'est tout juste s'il ne le ferait pas exprès. Après l'étape dite des pavés, il avait juré que l'objectif n'était pas de prendre du temps à tout prix. A Longwy, il ne voulait pas forcément gagner mais, que voulez-vous... "J'attendais la Planche des Belles Filles mais j'ai suivi le mouvement", a-t-il indiqué à l'arrivée, même s'il nous a davantage semblé qu'il l'avait plus initié qu'autre chose. "Je suis super heureux d'avoir gagné mais je ne l'imaginais pas avant le départ", insiste pourtant l'insolent. S'il a accéléré dans la côte de Pulventeux (3e catégorie), c'est uniquement parce qu'il avait "peur que quelqu'un d'autre ne le fasse."

Tour de France "C'est un nouveau Tour qui débute" : Gaudu - Bardet, jusqu'ici tout va bien IL Y A 19 MINUTES

La facilité avec laquelle il a réglé son compte au mini-peloton qui s'est disputé la victoire dans la côte des Religieuses a quelque chose d'écœurant pour la concurrence. Il y avait pourtant là quelques garçons à la pointe de vitesse connue et reconnue, surtout sur un faux plat de ce type, à l'image de Michael Matthews, son impuissant dauphin du jour. Mais l'Australien n'est pas rancunier : "Il fait du bien au cyclisme. Il est incroyable. C'est formidable ce qu'il fait. Pour lui-même, pour le sport, pour les fans."

Matthews encense Pogacar : "C’est incroyable ce qu’il fait, pour lui, pour le sport, pour les fans"

Jusqu'ici, tout va bien après six étapes

"Oui, je gagne au sprint, mais c'est un sprint particulier, pas un pur sprint, après deux grosses bosses et avec un petit groupe", a de son côté justifié 'Pogi'. Il n'a pas tort sur ce point, il a même franchement raison, mais la diversité de sa palette n'en finit plus de bluffer. Naïvement, on pouvait se demander si les efforts consentis la veille vers Arenberg, pour un bénéfice assez limité (13 secondes sur la plupart de ses rivaux, Roglic et O'Connor exceptés) n'allaient pas le limiter lors de cette 6e étape. Il avoue avoir eu "mal aux mains et aux poignets à cause des pavés". Mais, ajoute-t-il, "les jambes fonctionnaient bien". Cela tombe bien, c'est le plus important.

Et maintenant ? Le Tour est-il plié ? Va-t-il s'accrocher à son maillot jaune si précoce ? Il ne répondra évidemment pas à la première question par l'affirmative. Concernant la seconde, Tadej Pogacar n'exclut rien. Il l'assure, il "fera tout pour défendre le maillot jaune jusqu'à la fin", avec l'aide de ses équipiers du Team UAE Emirates, qui ont retrouvé des couleurs jeudi, Maja et McNulty notamment. "Nous avons une équipe forte et nous allons essayer de contrôler la course, promet-il. Ce ne sera pas un désastre si l'échappée va au bout vendredi mais je vais essayer de gagner."

Car Pogacar sera le principal favori à la victoire à la Planche des Belles Filles, dans le cas où les ténors se disputeraient le bouquet. Un rendez-vous forcément particulier pour lui. Il y a un peu moins de deux ans, c'est ici, au prix d'un contre-la-montre phénoménal, que le jeune Slovène avait conquis le maillot jaune à la veille de l'arrivée à Paris. "J'aime beaucoup la montée, j'y ai de grands souvenirs, confirme 'Pogi'. Ce sera encore plus spécial cette fois parce que ma famille sera là et ma copine sera à l'arrivée. J'ai hâte d'y être." Ses adversaires, c'est moins sûr. En tout cas, on a trouvé un autre domaine où il surpasse tout le monde, c'est l'euphémisme : "Jusqu'ici, tout va bien après six étapes."

Gaudu, bluffé : "Pogacar a fait un effort... 'insuivable'"

Tour de France La palette des RP : "600m de graviers" pour briller sur la Super Planche des Belles Filles IL Y A 35 MINUTES