David Gaudu avait fait les choses bien. Pour s'éviter le stress sur un contre-la-montre, qui reste un point faible malgré un gros travail entrepris avec son entraîneur, le petit prince de Bretagne avait mis Nairo Quintana trop loin au général pour que le Colombien lorgne sa quatrième place. Celle-ci représente parfois une petite déception quand le podium, objectif avoué de Gaudu et de la Groupama-FDJ, est si proche. Mais il est à la fois porteur d'une immense satisfaction et d'espoirs pour la suite.

Rétrospectivement, David Gaudu n'avait pas le Top 3 dans les jambes sur ces trois semaines. Pas dans ce Tour où le double tenant, Tadej Pogacar, était là, où Jonas Vingegaard a plus que confirmé les promesses de 2021 et où Geraint Thomas a retrouvé ses jambes d'ancien vainqueur. S'il a jusqu'aux Alpes paru dans la course, le grimpeur français en a vite été éjecté. L'écart avec le vainqueur (13'56'') d'un côté, et le 3e (5'43'') de l'autre, le prouve. Rien cependant qui était de nature à lui retirer le sourire qui barre son visage depuis son passage sur la ligne à Hautacam jeudi.

Régulier, Gaudu est récompensé

"On peut enfin souffler, demain (dimanche) c'est les Champs, la parade, du plaisir sur les pavés des Champs-Elysées. On va pouvoir profiter ce samedi soir et fêter ça avec l'équipe", lance-t-il. S'il se dit "fatigué" et heureux que le "Tour se termine", David Gaudu n'a pour autant pas galvaudé un chrono abordé avec application (26e à 3'10'' de Van Aert). La fin de trois semaines lors desquelles on a pris l'habitude de voir le Français lutter contre lui-même. Physiquement et mentalement.

Gaudu : "Ça fait chier, je n’ai pas confiance en moi, j’ai peur d’exploser"

Le pari d'être régulier a payé, sourit-il avant d'énumérer ce qui a bien fonctionné. On a réussi à éviter les pépins en première semaine. Quand on arrive à faire une bonne première semaine et qu'on est au contact des meilleurs sur les premières étapes de montagne, derrière ça ne peut que suivre. J'ai réussi à faire des bonnes Pyrénées, un chrono plus que correct". Il y a eu cet épisode de l'Alpe d'Huez où il a violemment pesté contre lui-même , contre son manque de confiance en lui. Souvent lâché en début d'ascension finale, Gaudu a aimé rattraper "les morts" un à un. Qu'ils se nomment Bardet, Yates, Quintana et même Thomas parfois. ", sourit-il avant d'énumérer ce qui a bien fonctionné.".

David ? Je pense qu'il s'est épaté lui-même

Tout ça est vrai et David Gaudu n'oublie pas de souligner que rien n'aurait été possible sans une équipe qui n'a pas eu à rougir face aux grosses cylindrées, la Jumbo-Visma et le les UAE mis à part. Symbole de cet esprit de corps, Valentin Madouas, qui, non content d'avoir été un formidable soutien pour son pote Gaudu, termine ce Tour à la 11e place, quatre devant Thibaut Pinot. "Je ne venais pas du tout pour le classement général, mais pour les étapes. Je ne m'accrochais pas forcément d'ailleurs, je faisais ça vraiment pour faire le boulot pour David (Gaudu)", avoue-t-il. Son bon classement est en fait une récompense du travail abattu.

De sa position privilégiée, Madouas a pu voir Gaudu de près, ses sensations, son état d'esprit. Le troisième du dernier Tour des Flandres se dit très confiant pour la suite de la carrière de son leader : "David, je pense qu'il s'est épaté lui-même, il va sortir mûri (sic) de ce Tour de France et je pense qu'il va revoir ses objectifs à la hausse pour le futur. On va avoir un grand David Gaudu dans les prochaines éditions du Tour."

Progression linéaire et ambition

"C'est une progression linéaire, embraye le concerné. Il y a énormément de travail derrière, on passe des caps année après année". D'espoir vainqueur d'une étape du Tour de l'Ain en 2017, Gaudu est devenu aide de camp brillant d'un Pinot qui volait dans les Pyrénées sur le Tour 2019 puis double vainqueur d'étape de la Vuelta 2020 et même troisième d'un Monument comme Liège-Bastogne-Liège en 2021. Le Tour, même s'il a surpris, n'est qu'une suite logique à ses yeux.

Coureur complet, gagneur (9 succès depuis 2017), Gaudu a, à 25 ans, encore l'avenir devant lui. Bien que Jonas Vingegaard soit de la même année et Tadej Pogacar de deux ans son cadet. "Ça peut aller très vite dans le vélo. Il faudra progresser encore pour essayer d'aller jouer plus haut", conclut-il. Quand vous achevez un Tour à la 4e place, aller "plus haut" est à la fois très difficile et terriblement tentant. L'ambitieux Gaudu n'a pas fini de surprendre.

