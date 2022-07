Tour de France

Le fait du jour

Pour Jonas Vingegaard, rarement le terme d'étape de transition aura été à prendre avec autant de pincettes que ce dimanche. C'est certainement vrai dans l'optique du classement général. Comme prévu, cette 15e étape s'est achevée par un sprint relativement massif à Carcassonne qui n'a en rien bouleversé la hiérarchie. Pour le reste, le Danois a sans doute passé des dimanches plus tranquilles que celui-ci. Parler de journée galère est à peine excessif.

Tout s'est mal emmanché avant même le départ avec l'annonce du retrait de Primoz Roglic . Le Slovène à l'épaule et au dos meurtris depuis sa chute voilà dix jours, avait vite renoncé à toute ambition personnelle avant d'œuvrer sans se ménager pour le leader désormais unique de la Jumbo Visma. Mais il n'avait plus rien à offrir. C'était la première perte du Tour au sein de la formation néerlandaise. Ce ne serait pas la dernière du jour.

Kruijswijk chute et abandonne : encore un équipier de moins pour Vingegaard

A un peu moins de 60 kilomètres de l'arrivée, en l'espace de dix minutes et deux chutes, le maillot jaune a connu deux nouveaux moments délicats. L'abandon de Steven Kruijswijk, d'abord. Avec Roglic et Sepp Kuss, le Néerlandais était sans doute l'atout le plus précieux (Wout van Aert est un cas tellement à part...) de Vingegaard en haute montagne. Même en travaillant pour le Scandinave, il occupait la 13e place du général. Une lourde perte, donc.

Un peu plus loin, c'est le maillot jaune lui-même qui s'est retrouvé au tapis... en compagnie de son équipier, Tiesj Benoot. Jonas Vingegaard, et c'est bien l'essentiel, s'est relevé sans bobo majeur avant de réintégrer le peloton. Benoot, lui, traînait la patte. Il a fini l'étape et la journée de repos tombe à pic pour lui, mais si par malheur il n'était pas en capacité de repartir mardi c'est donc trois têtes que ce dimanche caniculaire aura coûté à Jumbo et à son leader. C'est un rappel à l'ordre : sur le Tour, tout peut basculer à tout moment. Même, et parfois surtout, quand on ne s'y attend pas.

Le grand perdant : Peter Sagan

Si les chances d'assister à une victoire française sur ce Tour s'amenuisent jour après jour, la remarque vaut aussi pour Peter Sagan. Avec un parcours vallonné, en tout cas pour une étape dédiée aux sprinteurs, et un final technique à souhait, on se disait que, peut-être, c'était LA chance du triple champion du monde d'accrocher un bouquet cette année.

A l'arrivée, le Slovaque a dû se contenter de la 4e place. Et encore, il a fini loin du trio de tête du jour composé de Philipsen, Van Aert et Pedersen. S'il s'est surtout fait remarquer, c'est pour son "accrochage" avec Florian Sénéchal. Non seulement Sagan n'a pas claqué d'étape cette année, mais il n'a même encore jamais fini sur le podium. La dernière victoire sur le Tour de "Peto le magnifique" remonte à la 5e étape de l'édition 2019.

L'image

Tadej Pogacar est un sacré personnage. Le gamin a toujours le sourire, est très fair-play et n'est jamais le dernier pour faire de l'humour. Jasper Philipsen, le vainqueur à Carcassonne, avait un peu chaud ? "Pogi" a la solution.

Besoin d'aun rafraîchissement Jasper Philipsen ? Tadej Pogacar au service ! Crédit: Getty Images

On a aimé

L'émotion de Jasper Philipsen. Le Belge avait trop tourné autour, il croyait même la tenir à Calais et il l'a tient enfin sur une étape taillée pour lui, le sprinteur qui encaisse extrêmement bien les bosses.

La prise d'initiative des Trek-Segafredo dans la côte des Cammazes. On a vu Giulio Ciccone et Bauke Mollema notamment se mettre à la planche pour éliminer les adversaires de Mads Pedersen. Ce ne fut pas suffisant mais l'effort est à saluer.

L'énorme numéro de Benjamin Thomas et Alexis Gougeard pendant plus de 45 kilomètres alors que la course était illisible derrière eux…

On n'a pas aimé

... L'issue cruelle pour Thomas, repris à moins de 500 mètres de la ligne.

Les cinq minutes de poisse totale pour les Jumbo-Visma. C'est bon pour le spectacle, infiniment moins pour Jonas Vingegaard.

La décla : Alexander Kristoff

Aujourd'hui, il faisait tellement chaud, la Norvège me manque

Le Scandinave de l'équipe Intermarché Wanty Gobert a souffert dimanche sous le cagnard, à l'image de son déhanché pour se replacer dans le peloton. "Je me suis vraiment battu, mais je n'avais plus rien pour le sprint alors j'ai aidé Andrea Pasqualon", a-t-il confié.

Trois stats à retenir

4. Wout van Aert réalise un Tour exceptionnel, c'est entendu. Mais figurez-vous qu'il pourrait être encore plus exceptionnel. La machine flamande a goûté au maillot jaune, il a déjà quasiment gagné le maillot vert et remporté deux étapes. Mais dimanche, à Carcassonne, il a fini à la deuxième place pour la quatrième fois depuis le départ de Copenhague. Tout ça en 15 étapes... Un monstre. Heureusement, de temps en temps, il fait donc deux.

4. La Belgique est désormais la nation la plus victorieuse sur le Tour 2022. Yves Lampaert, Wout Van Aert (deux fois) et Jasper Philipsen ont offert quatre succès au plat pays, soit un de plus que le Danemark et deux de mieux que la Slovénie et les Pays-Bas.

8. Ce succès est un gros ouf de soulagement pour Jasper Philipsen. On l'avait vu lever les bras pour rien à Calais derrière Wout Van Aert mais il avait surtout connu huit podiums sur les routes du Tour avant ce dimanche à Carcassonne.

Juste pour savoir

Vous imaginez ce que ça fait de rouler pendant quatre heures et demie par 40 degrés ? Nous on préfère ne pas y penser.

La victoire française, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Non et non. Ce n'était pas pour aujourd'hui et, "spoiler", ce ne sera pas pour lundi non plus.

Quelle étape des Pyrénées attendez-vous le plus ? Peyragudes ? Hautacam ?

