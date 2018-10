Groenewegen ouvre en vainqueur le Tour de Guangxi

Groenewegen, vainqueur de deux étapes du Tour de France en juillet, a devancé au sprint dans la station balnéaire de Beihai l'Allemand Max Walscheid et le Néerlandais Fabio Jakobsen au terme des 107 kilomètres.

L'échappée du jour a réuni six coureurs (Dillier, Grivko, Thompson, Haller, Sivakov, Mirza) sous le contrôle du peloton mené par les équipiers de Groenewegen. "Ce sprint me donne confiance pour les prochaines arrivées", a déclaré Groenewegen, qui annonce viser deux succès dans cette épreuve de six étapes, dont cinq favorables aux sprinteurs. Le Néerlandais, qui est âgé de 25 ans, compte 14 victoires en 2018.

Classement de la 1re étape

1. Dylan Groenewegen (NED/LNL), les 107,4 km en 2 h 21:45.

2. Max Walscheid (GER/SUN) m.t.

3 Fabio Jakobsen (NED/QST) m.t.

4. Pascal Ackermann (GER/BOR) m.t.

5. Matteo Trentin (ITA/MIT) m.t.