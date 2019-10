Après Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Daniel McLay (EF Education First) ! Les sprinteurs malheureux se refont la cerise à Guangxi, avec une victoire du Britannique mardi à Qinzhou au lendemain de celle du Colombien dans la 1re étape. McLay a signé sa deuxième victoire de la saison au bout de 152,3 kilomètres, près de neuf mois après son succès sur la 1re étape du Herlad Sun Tour.

Comme jeudi à Beihai, Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) complètent le podium, dans cet ordre. L'Allemand est le nouveau leader au général.

"Il aurait sûrement mieux valu obtenir cette victoire trois mois plus tôt, mais les succès sont rares et il faut les célébrer au début, au milieu ou à la fin de la saison. C'est ma première victoire World Tour et je peux m'appuyer dessus pour la saison prochaine", s'est réjoui le sprinteur britannique de 27 ans, qui retrouvera la structure Arkéa-Samsic l'an prochain. Il était passé professionnel en 2015 avec Bretagne-Séché Environnement, devenue ensuite l'équipe Fortuneo, et désormais Arkéa-Samsic.

Le début d'étape a été animé par l'offensive de Jérôme Cousin (Total Direct Énergie) et Sep Vanmarcke (EF Education First), rapidement rejoints aux avant-postes par Laurens de Vreese (Astana). Les équipes UAE Team Emirates et Bora-Hansgrohe se sont rapidement associées en tête de peloton pour contrôler l'écart autour de 2'30". Vanmarcke a finalement été le dernier repris, à 3km de l'arrivée. "On s'est bien entendu et je pense qu'on aurait pu aller jusqu'au bout si j'avais de meilleures jambe", observait Jérôme Cousin à l'arrivée. "Mais avec la chaleur et le décalage horaire, je ne marchais pas."

Après s'être élancé de Beihai, le Tour de Guangxi, long de six étapes, poursuit sa remontée vers le Nord avec une arrivée à Nanning (la capitale de la province de Guangxi) samedi, avant l'étape-reine dimanche à Nongla.