"J'espère que je pourrai reprendre du plaisir sur les routes et de nouveau sprinter pour la victoire. Mais le plus important est que je reprenne ma place dans le peloton, a annoncé Dylan Groenewegen vendredi sur le site de Jumbo Visma avant de revenir sur l'accident de Fabio Jakobsen. Je me demande comment cela a été possible. Je me sens très mal par rapport à ça." Alors qu'il a souffert de nombreuses blessures graves, le Néerlandais pourrait lui aussi retrouver la compétition au printemps.