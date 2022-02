"Le final était très rapide et nerveux. J'ai fait un effort violent dans la dernière ascension, à vingt kilomètres de l'arrivée, et je n'ai jamais vraiment récupéré. J'étais déjà bien content d'être bien placé après, grâce au super travail de l'équipe." Julian Alaphilippe n'a pas semblé être si loin de fêter sa reprise avec une victoire. Finalement, ce samedi, le Français a donc dû se contenter de la deuxième place de la deuxième étape du Tour de la Provence , derrière son compatriote Bryan Coquard. Le double champion du monde en titre a assuré avoir géré comme il pouvait, lors de cette arrivée promise à un puncheur/sprinteur :

On aimerait me voir gagner partout, tout le temps, tous les jours

Le pensionnaire de la formation Quick-Step Alpha Vinyl se tourne désormais vers ce dimanche, jour de la toute dernière étape de l'épreuve. Avec seulement deux petites secondes de retard, au classement général, sur l'Italien Filippo Ganna, Alaphilippe peut évidemment espérer beaucoup. Même si visiblement, aucune tactique particulière n'est prévue, alors que l'arrivée est prévue au sommet de la montagne de Lure : "Sur une ascension comme cela, les sensations et les jambes parleront. Je vais donner le maximum, me faire plaisir et me faire mal. Nous avons aussi Ilan Van Wilder qui n'est pas loin au généra (ndlr : huitième). Ce sera intéressant."

Peu importe le résultat final, Julian Alaphilippe restera totalement satisfait de cette course de reprise, qui plus est au sein de son pays natal. Et justement, le coureur a bien compris l'attente qui pèsera, encore cette année, sur ses épaules : "On aimerait me voir gagner partout, tout le temps, tous les jours. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit que de ma première course. Les sensations sont là. Je ne m'attendais pas à être mieux ni moins bien. Les objectifs importants arrivent plus tard. J'ai déjà pris beaucoup de plaisir sur cette course et j'espère en avoir donné aussi aux gens."

